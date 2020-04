Tanti auguri Roma! Che sia l’ultimo anno senza ciclabilità e viabilità sostenibile

Una mobilità cittadina che va rivoluzionata evitando di peggiorare quel pasticciaccio brutto che è la viabilità capitolina.

In un 21 aprile vissuto con il fiato sospeso, le posizioni della sindaca Virginia Raggi ingarbugliano ancora di più la situazione, e mentre le capitali mondiali accelerano verso una mobilità urbana moderna e pulita a Roma si cincischia.

“La sindaca rilascia affermazioni lungimiranti sulla viabilità nella Fase 2 indicando nelle biciclette e nella mobilità elettrica la soluzione per evitare che la città sia sommersa da uno tsunami di traffico motorizzato.” Dichiarano Annalisa Corrado portavoce di Greenitalia e Rossella Muroni, parlamentare, “Salvo poi lasciarsi smentire da Il Messaggero che ha portato alla luce l’intenzione dell’amministrazione di riaprire i varchi ZTL anziché adoperarsi a completare opere come il Grab. Ma per far ripartire la città, l’unico modo è renderla vivibile”

Virginia Raggi, supportata dalla Commissione Capitolina Mobilità e preoccupata dal rischio che dal 4 maggio la capitale possa essere invasa da un traffico impazzito, propone di rendere ciclabile la città, ma sul tavolo c’è anche l’ipotesi di rendere la città completamente percorribile. Due soluzioni incompatibili e che disegnano scenari completamente contrapposti. Il primo orientato a seguire il percorso che stanno intraprendendo capitali come New York e Parigi, il secondo che riporta Roma alla preistoria della mobilità.

“La realizzazione di una rete per la mobilità di emergenza, proposta dalle associazioni ambientaliste e dei ciclisti”, perseguono Corrado e Muroni, “è la soluzione già prospettata all’estero e prevede di assegnare corsie dedicate alle forme di mobilità alternative all’auto lungo tutte le principali direttrici urbane, in modo da convogliare su queste le quote di mobilità che si perderanno dal trasporto pubblico, almeno nelle parti più congestionate delle città. Si è calcolato che il costo più che sostenibile sarebbe di 8000€ al chilometro. Mai soldi sarebbero meglio spesi per la nostra mobilità ed accessibilità della nostra città”.