Taste of Roma 2019 ha chiuso ieri i battenti: tanti i riscontri positivi!

Ha chiuso ieri i battenti, domenica 22 settembre, Taste of Roma, l’evento organizzato da BEIT Events che ogni anno unisce il buon cibo all’amore per la condivisione. In linea con le edizioni precedenti le presenze registrate nei 4 giorni della manifestazione, nonostante una domenica di pioggia. Ma sono soprattutto i riscontri del pubblico e degli chef che confermano quanto sia nel cuore di tutti questo evento.

Tanti gli ospiti del mondo della stampa e dei media, gli chef in visita agli amici ristoratori presenti e quasi 1000 gli accrediti per la sezione B2B del venerdì a pranzo, segno che sempre di più Taste of Roma è anche un’occasione per fare business intorno ad un tavolo conviviale.

Alcuni dei numeri dell’ottava edizione romana: oltre 500 giornalisti presenti, più di 1500 ospiti alla Vip Lounge by Diners Club International dove si è anche svolto il 19 settembre il party di inaugurazione con la presenza di numerosi VIP, oltre 5.000 le persone che hanno deciso di partecipare ad una delle numerose attività interattive proposte.