UGL Sanita’: “Bene giornata dei camici bianchi, ma servono fatti concreti”

Gli operatori della sanità impegnati nella lotta al Covid-19 continuano a ricevere il ringraziamento da parte di cittadini e istituzioni. Non ultime la dichiarazione del Presidente del Senato Elisabetta Casellati che ha annunciato la sottoscrizione da parte di tutti i gruppi politici di un suo disegno di legge per l’istituzione della Giornata dei Camici Bianchi. “E’ finalmente un segnale nobile di unità delle forze politiche – dice il Segretario Nazionale della UGL Sanità Gianluca Giuliano – di fronte a questi eroi, ma rimane un gesto simbolico. Vorremmo invece che i lavoratori, impegnati senza sosta nella guerra al Coronavirus, venissero gratificati da gesti

concreti. Per questo da tempo, tra le altre cose, ci siamo fatti promotori della richiesta di detassazione al 10% per tutti gli emolumenti del 2020 in favore degli operatori coinvolti in prima linea nell’emergenza. La UGL Sanità rimane vigile affinché ogni iniziativa in loro favore possa essere messa in atto”.