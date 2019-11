Vere Imprese by Go Daddy – Il 22 novembre la premiazione

E’ terminata la fase di votazione del concorso Vere Imprese, il contest lanciato da GoDaddy per dare la possibilità a PMI, Tech Startup e Imprese Individuali di vincere 3 piani di comunicazione professionali del valore di 20.000€ per promuovere la propria attività online.

La nomina del vincitore avverra’ tramite una giuria composta da sei esperti del settore business e marketing, durante l’evento finale che si svolgerà il 22 novembre a Milano, secondo il seguente programma: dalle ore 15.00 alle 17.00, si svolgerà una Masterclass introdotta da Cosmano Lombardo, CEO & Founder di Search On Media Group e ideatore del Web Marketing Festival, e presentata da Marco Quadrella, Chief Operating Officer del reparto Consulenze di Search On Media Group.

Successivamente alla masterclass, a partire dalle ore 17.30, iniziera’ la fase finale del concorso Vere Imprese. Ognuna delle 9 imprese finaliste racconterà la propria storia alla giuria e risponderà alle sue domande, dopodiché i giurati decreteranno a quale PMI, Impresa Individuale e Tech Startup assegnare il piano di comunicazione per promuovere la propria attività online.

Di seguito i 9 finalisti del concorso Vere Imprese:

PMI

Ragū: Ragū è un piccolo laboratorio di cucina a Bologna. Questo progetto è nato dal sogno di Riccardo Vastola, Davide Patta, Riccardo D’Onofri e Giacomo Crosa, di creare qualcosa di nuovo proponendo le ricette tipiche della tradizione culinaria bolognese in modo non convenzionale. Il loro obiettivo è quello di consentire a tutti di poter mangiare un piatto tipico di ottima qualità a prezzi accessibili.

BLOOM: BLOOM è un progetto che ha l’obiettivo di fondere in un unico ambiente accogliente e di design il coworking, la ristorazione di alto livello, la sostenibilità ambientale e le attività culturali. Mattia Longhin, Mattia Manzan e Davide Fabris, i fondatori del progetto, sognano di portare così in Italia uno spazio in cui studio e lavoro si uniscono allo svago, al relax e alla cultura.

BusForFun.com srl: BusForFun è una Mobility Company nata dall’idea di Luca Campanile e Davide Buscato. Questa PMI offre un servizio di trasporto con autobus a basse emissioni verso eventi che si svolgono in Europa. L’idea alla base di questo progetto è quella di creare un sistema di trasporto sostenibile a prezzi accessibili, per consentire a tutti di partecipare agli eventi senza pensieri.

Imprese Individuali

Imprendo.io: Imprendo.io è un’impresa individuale che si occupa di consulenza digitale nell’ambito del marketing. Il progetto, nato dall’idea di Valerio D’Orazio, ha lo scopo di differenziarsi dalle classiche agenzie di marketing e comunicazione per fornire un servizio basato sulla conoscenza diretta e profonda delle esigenze del cliente, usando le informazioni raccolte come base per le strategie di marketing proposte.

AYANA EVENTS: AYANA EVENTS è un’impresa tutta al femminile che si occupa di organizzazione di eventi, di spettacolo e intrattenimento. L’idea di Francesca Rasi, fondatrice del progetto, è quella di inventare e creare show divertenti, musicali e poetici per stupire con ironia, colore, eleganza e bellezza, il tutto facendo ricorso ad un design fine, accattivante e molto femminile.

Trevimage: Trevimage è un negozio e un laboratorio situato a Roma che si occupa di fotografia, progettazione grafica e soluzioni di stampa. Nato dall’idea di Carlo De Gori, fotografo e grafico, oggi Trevimage si occupa non solo di servizi fotografici e prodotti per turisti, ma si rivolge anche ai business e a realtà come alberghi e ristoranti.

Tech Startup

ENZIMIX SRL: ENZIMIX SRL è una startup che si occupa di produrre biotecnologie enzimatiche, che poi vende sotto forma di polveri ad uso cosmetico e contenenti componenti come l’argilla verde ventilata. Questo progetto è nato da un’idea di Jacopo Clima.

Medere: Medere è una tech startup nata dall’idea di Raffaele Ferrante, Daniele Bianchi e Marco Minnisi, che offre soluzioni innovative per salute e benessere. Come primo progetto, Medere ha realizzato plantari personalizzati e su misura a prezzi accessibili grazie all’utilizzo dell’IoT e della stampa 3D.

Negoco: Negoco è la startup creata da Valeria Scargetta e Paolo Manzoni. Da questa realtà è nata Quigo, piattaforma dedicata agli smart worker e che ha l’obiettivo di facilitare la ricerca di postazioni di lavoro e spazi in cui svolgere meeting o eventi grazie alla possibilità di entrare in contatto con hotel, coworking e appartamenti.

I membri della giuria sono: Carlo Robiglio – Presidente Piccola Industria e Vice Presidente,

Gianluca Stamerra – Regional Director GoDaddy Italia, Fabio Grattagliano – Il Sole 24 Ore,

Roberto Calculli – CEO & Founder di The Digital Box, Duccio Vitali – CEO di Alkemy e Mirko Pallera – Fondatore di Ninja Marketing.