Vere Imprese lancia il concorso GoDaddy

GoDaddy avvia il nuovo concorso Vere Imprese, indirizzato a Piccole e Medie Imprese (PMI), Tech startup e Imprese individuali che hanno sede legale o stabile organizzazione nel territorio italiano, che hanno registrato un dominio sul sito it.Godaddy.com e che si registreranno al concorso sul sito Vereimprese.it entro il 31/07/2019.

Bellissimi i 3 premi finali messi in palio dal concorso Vere Imprese, ognuno di 20.000€, che saranno dati a ciascuna delle categorie.

I premi consistono in un piano di comunicazione professionale realizzato da GoDaddy ed Alkemy, per il sito web collegato al dominio candidato al concorso Vere Imprese.

Quali sono le quattro fasi del contest Vere Imprese

Iscriversi e aderire al contest fino al 31 luglio 2019. Ci si puo’ iscrivere solo se si appartiene ad una di queste tre categorie: Piccole e Medie Imprese, Imprese individuali e Tech startup.

Per partecipare al concorso sara’ necessario compilare una scheda sul sito vereimprese.it e raccontare la storia della propria impresa, inserendo alcune informazioni, immagini e video. Condizione fondamentale è avere registrato un dominio su GoDaddy.

Nella seconda fase, a partire da maggio, il GoTeam di GoDaddy visiterà 10 città italiane per incontrare diversi imprenditori. Sara’ possibile farsi intervistare durante le tappe del GoTour da un influencer imporatnte.

La terza fase riguardera’ la votazione. A partire dal 2 settembre, sara’ possibile far votare la propria storia d’impresa online e raccoglere più voti possibile. Le 9 storie che avranno ottenuto più voti entro il 4 ottobre 2019 (3 per la categoria PMI, 3 per quella Imprese individuali e 3 per la categoria Tech startup) saranno ammesse alla terza e ultima fase del concorso Vere Imprese.

La fase finale del del concorso avra’ luogo a Milano, nel corso del grande evento finale. Qui, una giuria tecnica sceglierà la storia di impresa più interessante per ciascuna delle categorie individuate (PMI, Imprese individuali e Tech Startup) e assegnerà i tre premi finali del valore di 20.000 euro.

GoDaddy gestisce la piattaforma cloud più grande del mondo dedicata ad aziende indipendenti di piccole dimensioni. Con oltre 18 milioni di clienti in tutto il mondo ed oltre 77 milioni di nomi di dominio in gestione, GoDaddy è il luogo giusto per dare un nome alle proprie idee, creare un sito web professionale, attrarre clienti e gestire il proprio lavoro.