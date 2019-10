VI Assemblea Nazionale CEPI a Roma il 26 ottobre: presentato accordo per l\'energia

Nuovo accordo targato ENEL tra CEPI (Confederazione Europea delle Piccole Imprese) e Voice and Service s.r.l.

La Confederazione Europea delle Piccole Imprese (CEPI) è un sindacato d’impresa che rappresenta, organizza e difende decine di migliaia di imprese.

CEPI è un sindacato d’impresa che in questi anni ha cercato di rivoluzionare il modo di fare rappresentanza e formazione. CEPI è unʼassociazione sindacale e professionale autonoma, libera, democratica ed apartitica che si propone di rappresentare, tutelare e difendere le piccole e medie imprese.

Tra gli scopi della Confederazione vi è quello di promuovere ed attuare ogni iniziativa che abbia lo scopo di fornire assistenza agli associati negli adempimenti relativi all’organizzazione ed alla gestione delle loro imprese.

In questo ambito, la Confederazione presta direttamente ai propri associati servizi di informazione, formazione, consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa, quali quelle fiscali, finanziare, commerciali, assicurative nell’interesse esclusivo e generale degli iscritti.

In questo contesto, il presidente Rolando Marciano ha voluto firmare un accordo privato con Voice and Services s.r.l. CEPI raggruppa in sé numerose Federazioni, tra cui AGROCEPI, ente che ha già stipulato un accordo privato con la Voice and Services s.r.l., agenzia partner ENEL, al fine di garantire tariffe agevolate per i propri associati.

L’ottima riuscita dell’accordo e i benefici che ne hanno tratto gli utenti, ha spinto CEPI a stipulare un nuovo accordo al fine di ampliare le agevolazioni a tutti le Federazioni che rappresenta.

La presenza di CEPI sul territorio nazionale è capillare: sono oltre 200 le sedi, divise tra provinciale e di zona, oltre che una sede principale in ogni Regione italiana. Grazie questo accordo, la Voice and Services presterà consulenza gratuita direttamente ai dipendenti di CEPI, alle Federazioni che CEPI rappresenta ed a tutti i singoli associati.

L’agenzia partner Enel effettuerà per loro conto: • analisi del mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale; • analisi delle tariffe di mercato; • analisi e comparazione delle tariffe applicate da ENEL ENERGIA; • analisi e previsioni sugli andamenti dei prezzi dei prodotti energetici; • analisi dei consumi annuali degli Utenti per individuare possibili soluzioni commerciali che permettano l’ottimizzazione dei costi energetici; • opera di sensibilizzazione sui temi del risparmio energetico e del consumo sostenibile.

La nuova partnership tra CEPI e Voice and Services s.r.l. sarà ufficialmente presentata il prossimo 26 ottobre, nel corso della VI Assemblea Nazionale della Confederazione Europea per le Piccole Imprese, a partire dalle ore 9, presso l’Hotel Palacavicchi in Via di Ciampino n. 70, Roma. Presenzieranno ed interverranno, tra gli altri, il Presidente CEPI dott. Rolando Marciano, dott.ssa Valentina Monda, amministratore unico Voice and Services e dott.ssa Martina Marciano, Presidente Cepitrading.