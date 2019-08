Virgin Active annuncia l’apertura dell’8° club nella capitale

A poco più di un anno dall’apertura del settimo villaggio fitness in città, Virgin Active Roma Aurelia, il gruppo leader nel fitness in Italia ha annunciato il nuovo club della categoria Premium Plus. Le prevendite avranno inizio il 3 settembre, mentre l’inaugurazione è prevista con un open weekend, in Autunno.

Virgin Active ha annunciato oggi la prossima apertura dell’8° club nella capitale, prevista per l’Autunno 2019. La sede prescelta per il nuovo tempio del fitness, si trova in Via Mantova, nel Quartiere Trieste, ed è ricavata in uno degli edifici ex industriali delle birrerie Peroni.

Il club, che si chiamerà Virgin Active Roma Via Mantova, si svilupperà su una superficie di oltre 3.300 mq: tre piani totalmente dedicati al fitness e al wellness che saranno il nuovo punto di riferimento per gli appassionati di sport. Tra gli elementi distintivi che lo caratterizzeranno, il design molto particolare che rende riconoscibile ogni club del brand, attrezzature tecnologiche all’avanguardia, una piscina e un Virgin Active Cafè.

Virgin Active Roma Via Mantova, entrerà a pieno titolo nella categoria Premium Plus, per rispondere alle esigenze di un pubblico attento alle tendenze e ai servizi che un villaggio fitness come questo può offrire.

“Sono orgoglioso di poter annunciare la nuova apertura a Roma”, dichiara Luca Valotta, Presidente e Direttore Generale di Virgin Active Europe. “Ad oggi, i sette club presenti, compreso quello situato a Lido di Ostia, hanno riscosso un grande successo di pubblico. Roma non è soltanto un polo economico importante – ed entra quindi di diritto nei piani di sviluppo di Virgin Active Italia – ma è soprattutto una città in movimento, sempre più attenta alla forma fisica e al benessere e con una grande richiesta di avere spazi dedicati allo sport, al divertimento e alla socializzazione”.

Conclude Valotta: “Dall’apertura del 1° club di Roma ad oggi, i romani hanno potuto conoscere e apprezzare il nostro brand e la nostra visione del fitness legata al benessere. Oggi siamo felici di essere presenti in una zona così vitale della città, con un centro che promette di essere uno dei più belli d’Italia”.

Sarà possibile iscriversi al club Virgin Active Roma Via Mantova, approfittando delle offerte di abbonamento durante la fase di prevendita, a partire dal 3 settembre presso la reception del club e online, sul sito virginactive.it.

Virgin Active

Virgin Active ha aperto il primo club nel 1999 e da quel momento è cresciuta fino a diventare leader internazionale nel settore dei centri fitness e benessere con più di 1,3 milioni di iscritti, uno staff di circa 24.000 persone nel mondo e 250 club in otto Paesi su quattro continenti (Sudafrica, Regno Unito, Italia, Australia, Namibia, Tailandia, Singapore e Botswana).

In Italia Virgin Active festeggia quest’anno il 15° anniversario e conta ad oggi 36 club sul territorio nazionale, incluso lo studio Revolution (fitness cycling) a Milano.

