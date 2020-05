Lo scrittore e giornalista Giovannino Guareschi nacque a Fontanelle, frazione di Roccabianca, (Parma) il 1° maggio 1908. Il padre, Primo Augusto, era sindacalista e negoziante di biciclette e macchine agricole; la madre, Lina Maghenzani, era la maestra elementare del paese. Nel 1914 la famiglia Guareschi si trasferì a Parma, dove Giovannino frequentò le scuole elementari. Concluso il primo ciclo di studi venne iscritto al convitto nazionale Maria Luigia di Parma, l’antico collegio dei nobili, dove venne notato da Cesare Zavattini, all’epoca istitutore. In questo periodo cominciò ad emergere la vocazione precoce per la scrittura di Guareschi, che creò il giornale della scuola, scrivendovi anche vari articoli. In tale attività fu coadiuvato da Zavattini, i cui insegnamenti furono decisivi per lo sviluppo della sua tecnica e del suo stile. Nel frattempo, l’attività del padre fallì, e Giovannino fu costretto ad abbandonare il convitto e a studiare da privatista. Un’altra presenza importante nella sua formazione, anche nel periodo da studente privatista, fu quella del parroco di Marore, Lamberto Torricelli, i cui modi bruschi, ma contemperati da una fondamentale bonomia, sarebbero più tardi confluiti nel carattere del suo personaggio più celebre, don Camillo. Conseguita la maturità classica Guareschi cominciò a svolgere diversi lavori precari, descritti da lui stesso con l’ironia che lo contraddistingue: “mi davo da fare o come portinaio in uno zuccherificio, o come tenutario di un parco di custodia per le biciclette: pure ignorando nel modo più assoluto la musica, impartii anche lezioni di mandolino ad alcuni ragazzi di campagna”.

Per volontà del padre si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma, alla quale avrebbe continuato a iscriversi solo per ottenere il rinvio del servizio militare. Dal 1929 iniziò a collaborare al settimanale La Voce di Parma con i suoi primi scritti (articoli, corsivi e poesie). In breve tempo, alternando l’attività giornalistica a occupazioni saltuarie, estese le sue collaborazioni a diversi altri periodici e numeri unici. Affiancò alla professione di giornalista-scrittore quella di disegnatore, perlopiù con lo pseudonimo Michelaccio, producendo una cospicua mole di disegni (caricature, vignette e, spesso, lavori pubblicitari) e incisioni (xilografie e stampe da linoleum).

Nel 1933, a Parma, Guareschi conobbe Ennia Pallini, commessa in un negozio di scarpe, e se ne innamorò. L’anno successivo partì per assolvere il servizio militare, continuando con la sua attività di giornalista. Ottenuto il congedo, nel settembre 1936 lo scrittore si trasferì a Milano insieme con Ennia, che sposò nel 1940; la moglie, la Margherita protagonista di molti suoi romanzi, in seguito gli diede due figli, Alberto e Carlotta. Furono anni di soddisfazioni familiari, ma anche di intenso lavoro: Guareschi fu chiamato a collaborare al Bertoldo, quindicinale di satira diretto da Zavattini. Inizialmente fu assunto come illustratore, ma ben presto gli fu offerto di diventare redattore. Poi, come racconta lo stesso scrittore, “io sono nato nella bassa Parmense, vicino al Po: e la gente che nasce in quei posti ha la testa dura come la ghisa: arrivai a diventare redattore capo del Bertoldo”.

Il primo romanzo di Guareschi, La scoperta di Milano, uscì a puntate sul Bertoldo, e poi in volume nel 1941; seguirà Il destino si chiama Clotilde (1942). Nel frattempo lo scrittore, che continuava a lavorare per il Bertoldo, collaborò anche con testate giornalistiche prestigiose e quotidiani; inoltre, partecipò a programmi radiofonici di varietà e d’intrattenimento e si dedicò alla stesura di sceneggiature cinematografiche. Questa intensa attività subì una battuta d’arresto alla fine del 1942 quando Guareschi, afflitto per la falsa notizia della morte del fratello in Russia, durante una sbornia pronunciò frasi poco riguardose nei confronti di Mussolini e del regime. Fu arrestato e rilasciato, ma venne richiamato alle armi per punizione e distaccato ad Alessandria, dove riuscì comunque a terminare il suo terzo romanzo, Il marito in collegio (1944).

L’8 settembre 1943 rivestiva il ruolo di ufficiale, col grado di tenente di artiglieria. Gli fu chiesto di combattere per la Repubblica Sociale, ma rifiutò “siccome non mi andava di disobbedire al mio Re”. Pagò a caro prezzo la sua coerenza: il 9 settembre 1943 fu fatto prigioniero dalle truppe tedesche nella caserma di Alessandria, quindi fu internato nel lager tedesco di Sandbostel e trasferito in vari campi di concentramento, in Germania e in Polonia, fino al settembre 1945. Nel corso della sua lunga prigionia lo scrittore dimostrò un coraggio e una vitalità stupefacenti. “Fu il periodo della prigionia quello durante il quale svolsi la più intensa attività della mia vita: infatti dovevo innanzitutto fare in modo da rimaner vivo e ci riuscii quasi completamente essendomi fissato un preciso programma riassunto dal mio slogan: «non muoio neanche se mi ammazzano». Nel lager, insieme con alcuni compagni, organizzò addirittura iniziative di informazione e intrattenimento per gli internati: un giornale – il Bertoldo parlato, che leggeva passando di baracca in baracca -, e inoltre conferenze e spettacoli. Alcuni dei testi scritti per tali occasioni, come La favola di Natale (1945), furono ripresi e pubblicati dallo stesso Guareschi, che in seguito descrisse il periodo di prigionia nel Diario clandestino.

Tornato a Milano alla fine del 1945, nel dicembre di quell’anno fondò con G. Mosca il settimanale Candido, di cui fu condirettore, insieme con lo stesso Mosca, fino al 1950, e direttore unico fino al novembre 1957. Sul Candido Guareschi creò vignette, slogan ed epiteti di grande impatto, come il personaggio dalle “tre narici” che faceva il verso all’allora capo dei comunisti italiani, Palmiro Togliatti: quest’ultimo si infuriò e in un discorso pubblicò a La Spezia chiamò “tre volte idiota” l’autore della beffa. Guareschi, convinto monarchico, con i suoi articoli sul Candido contribuì non poco all’affermazione della Democrazia cristiana. Tuttavia, dopo il 1948 lo scrittore ritirò gradatamente il suo sostegno alle forze centriste, rifluendo su posizioni di critica sempre più aspra alla nuova classe dirigente; tale critica si trasformò ben presto in scontro diretto. Dapprima, nel 1951, Guareschi fu condannato, insieme con Carletto Manzoni, per la pubblicazione di una vignetta ritenuta offensiva nei riguardi del presidente della Repubblica Luigi Einaudi; in tale occasione non fu arrestato in quanto incensurato. Nel 1954 finì invece agli arresti in quanto, pur in buona fede, aveva pubblicato sul Candido compromettenti lettere, poi risultate false, dell’allora presidente del Consiglio Alcide De Gasperi. Guareschi non presentò ricorso in appello poiché riteneva di essere vittima di un’ingiustizia, ma uscì dal carcere profondamente amareggiato.

Nonostante i dispiaceri, l’attività del prolifico scrittore proseguiva. Guareschi infatti diede vita a due personaggi che gli diedero notorietà mondiale: Don Camillo e Peppone, le cui vicende diedero vita alla saga di Mondo piccolo. Il sacerdote antifascista e burbero, che dialogava direttamente con il Cristo crocefisso, ed il sindaco comunista autoritario, ma sostanzialmente buono, incarnavano due figure contrapposte tipiche dell’Italia post bellica, sostanzialmente divisa tra il Partito Democristiano e quello Comunista. I due personaggi, nemici-amici, legati da un comune passato di militanza partigiana, si vogliono in realtà un gran bene. Tra i romanzi della serie di Mondo Piccolo si ricordano: Don Camillo (1948), Don Camillo e il suo gregge (1953), Il compagno Don Camillo (1963). Le vicende di Don Camillo e Peppone ispirarono delle celeberrime trasposizioni cinematografiche, interpretate da Fernandel e Gino Cervi; Bresciello, il paese della bassa padana (in provincia di Reggio Emilia) dove sono stati girati i film, divenne celebre come “patria” di Don Camillo e Peppone.

A fronte del grande successo popolare di Guareschi, la critica e gli intellettuali tendevano e tendono tuttora a snobbarlo, a causa soprattutto della semplicità di linguaggio utilizzata e di una certa patina di ingenuità un po’ “naif” che pervade i suoi scritti. Tuttavia, la rivista Life riconobbe il suo fondamentale contributo, e lo definì come “il più abile ed efficace propagandista anticomunista in Europa”, mentre Indro Montanelli più volte elogiò in lui l’uomo e l’amico, fino ad affermare: “C’è un Guareschi politico cui si deve la salvezza dell’Italia. Se avessero vinto gli altri non so dove saremmo andati a finire, anzi lo so benissimo”.

Giovannino Guareschi morì a Cervia per attacco cardiaco il 22 luglio 1968, dopo aver passato gli ultimi anni di attività dietro le quinte e po’ dimenticato da lettori e critica, silente in un mondo in cui si riconosceva sempre meno.

Federica Foca’