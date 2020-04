Vita di Mary Wallstonecraft, la pioniera del femminismo madre della scrittrice Mary Shelley

La scrittrice e filosofa Mary Wollstonecraft, considerata la fondatrice del femminismo liberale, nacque a Londra il 27 aprile 1759. Seconda dei sette figli di Elisabeth ed Edward John Wollstonecraft, costruì la sua istruzione attraverso studi personali. A diciannove anni, a causa della rovina economica del padre (alcolista e ossessionato dalla passione per il gioco), Mary entrò nel mondo del lavoro, dapprima aprendo una scuola insieme alle sue sorelle, poi come istitutrice. La brutalità e la violenza del padre le fecero prendere consapevolezza delle ingiustizie subite dalle donne della sua epoca. Si ribellò così all’autoritarismo paterno e parallelamente incominciò la sua attività di scrittrice, riversando nei suoi libri la presa di coscienza rispetto alle discriminazioni subite dalle donne.

Nel 1787 pubblicò Riflessioni sull’educazione delle figlie, collaborò con la rivista Analitical Review e frequentò il circolo culturale Johnson. Qui conobbe molti intellettuali dal pensiero radicale come Thomas Paine, sostenitore del diritto di voto alle donne, la proto-femminista Anna Barbauld, l’anarchico William Godwin, i pittori William Blake e Heinrich Füssli. Con quest’ultimo nacque una travagliata relazione, destinata però ad interrompersi poco dopo perché Füssli era già sposato.

Nel 1792 fu dato alle stampe il suo saggio Rivendicazione dei diritti della donna (A Vindication of the Rights of Woman), considerato da molti il primo manifesto del femminismo, in cui la scrittrice inglese difese coraggiosamente le donne. Si schierò in favore del miglioramento dell’educazione dei cittadini, in modo che si potesse così giungere ad un maggior rispetto delle donne e alla formazione di figure femminili meno civettuole, ma più consapevoli.

Partita da Londra, anche per stare lontano da Füssli, si recò nella Parigi rivoluzionaria; qui entrò in contatto con i girondini, intellettuali favorevoli al riconoscimento dei diritti delle donne, con i quali predispose un progetto per l’istruzione popolare. In questo periodo conobbe Gilbert Imlay, un ufficiale dell’esercito americano, del quale si innamorò: i due ebbero una figlia, Fanny. La relazione tra i due però fu tempestosa, e alla fine Imlay decise di lasciarla. La Wollstonecraft non prese bene l’abbandono, e in preda a una crisi depressiva tentò il suicidio. Superata la depressione anche grazie a un viaggio in Scandinavia, la scrittrice si gettò anima e corpo nella stesura delle Lettere scritte durante una breve permanenza in Svezia, Norvegia e Danimarca. Ritornò a Parigi, dove scoprì che Imlay aveva una storia con un’altra donna: disperata, tentò di nuovo il suicidio. Per fortuna si riprese nuovamente, e rifiutò con sdegno l’offerta dell’ex-compagno di provvedere al mantenimento suo e della figlia: “le continue tue affermazioni che farai il possibile per provvedere al mio benessere, che per te è solo pecuniario, mi sembrano una deplorevole mancanza di tatto. Non è un benessere così volgare che voglio […] Volevo solo il tuo cuore […] Quando io sarò morta solo il rispetto per te stesso ti farà aver cura della nostra bambina […] Adieu! […]”.

La Wollstonecraft fece quindi ritorno in Inghilterra dove, nel 1796, cominciò la stesura del romanzo L’oppressione della donna. Nel gennaio dello stesso anno la scrittrice ritrovò il filosofo e saggista anarchico William Godwin, figura di spicco tra i letterati radicali, che aveva già conosciuto nel 1791 e con il quale allora non si era trovata in sintonia. Ma gli anni li avevano cambiati entrambi e, dopo il loro nuovo incontro, tra i due scoppiò la passione, e ben presto la Wollstonecraft rimase incinta. Anche se le nozze “riparatrici” rappresentavano di per se stesse uno scandalo per la morale dell’epoca Godwin, che pure si era dichiarato favorevole all’abolizione dell’istituto matrimoniale, propose a Mary di sposarsi, soprattutto per mettere a tacere i pettegolezzi che si erano levati contro di lei.

Dopo le nozze, celebrate il 29 marzo 1797, i coniugi andarono ad abitare in due case adiacenti, in modo da conservare ciascuno la propria indipendenza. Ma la loro unione durò solo pochi mesi: il 30 agosto 1797 Mary Wollstonecraft diede alla luce la sua seconda figlia, la futura scrittrice Mary Shelley (autrice del romanzo Frankestein). Le conseguenze del parto saranno però fatali alla madre, che morì il 10 settembre seguente di setticemia. Godwin, che adottò la piccola Fanny, scrisse al suo amico Thomas Holcroft: “credo fermamente che non esistesse una donna uguale a lei al mondo. Eravamo fatti per essere felici e ora non ho la minima speranza di esserlo mai più”. Il filosofo scrisse un’opera sulla vita di sua moglie, intitolata Ricordo dell’autrice de “I diritti della Donna”.

Federica Foca’