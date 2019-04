Il 5,6 e 7 aprile #uscitevi e stiamo tutti insieme per il bene comune lo dicono anche Tiziano Ferro, Edin Dzeko …e non solo loro. Anche Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Cristina Bowerman e Guillem Anglada-Escudé sostengono la quinta edizione di Insieme per il bene comune Good Deeds Day.

Roma. 02.04.2019. Tiziano Ferro, Edin Džeko, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Cristina Bowerman e Guillem Anglada-Escudè sostengono Insieme per il Bene Comune – Good Deeds Day, la grande manifestazione dedicata al volontariato e alla partecipazione.

Grandi personaggi, rappresentanti d’eccellenza di mondi anche molto distanti tra di loro, hanno voluto con simpatia e generosità dare il loro sostegno alla manifestazione. La grande cucina stellata, la grande musica, il mondo dello spettacolo, il grande calcio, l’astrofisica si trovano così tutti Insieme, per il bene comune.

«Perché oggi il bene comune è mezzo gaudio», come ci ricordano Antonio Rezza e Flavia Mastrella.

«Il 5 6 e 7 aprile Roma si unisce. Insieme per il bene comune. #Fateibuoni, non è difficile e ve lo dice una che se ne intende» invita Chef Bowerman.

Dopo il successo degli anni precedenti, per l’edizione 2019 oltre 250 organizzazioni si sono mobilitate per organizzare a Roma e provincia – venerdì 5 e sabato 6 aprile – più di 50 iniziative (l’elenco completo è su www.insiemeperilbenecomune.net ). Il fine settimana culminerà domenica 7 aprile al Circo Massimo, dove i partecipanti alla Stracittadina, la corsa amatoriale di 5 km abbinata alla Maratona Internazionale di Roma – incontreranno le associazioni aderenti ad Insieme per il Bene Comune Good Deeds Day 2019. Quest’anno 120 associazioni saranno presenti con stand e tante proposte diverse.

«È molto importante celebrare il Good Deeds Day», spiega Guillem Anglada-Escudé. «Ha tutto il mio supporto: dobbiamo prenderci cura del nostro pianeta perché alzando gli occhi al cielo e scrutando l’universo ci rendiamo conto di quanto questo nostro pianeta sia unico». Allora «facciamo gioco di squadra» come ci suggerisce Džeko.

IL GOOD DEEDS DAY è una grande manifestazione internazionale. In Italia Insieme per il Bene Comune Good Deeds Day è organizzato da CSV Lazio (Centro di Servizio per il Volontariato), con il Patrocinio dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale.

I video.

Tiziano Ferro: http://tiny.cc/3ibp4y

Edin Džeko: http://tiny.cc/jabp4y

Antonio Rezza e Flavia Mastrella: http://tiny.cc/kfbp4y

Cristina Bowerman: http://tiny.cc/cibp4y

Guillem Anglada-Escudé: http://tiny.cc/0nbp4y

www.insiemeperilbenecomune.net