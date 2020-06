5 giugno Giornata mondiale dell’ambiente –

Si celebra oggi 5 giugno la 46ma giornata mondiale dell’ambiente – World Environment Day (WED), istituita nel 1972 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, un anniversario che cade nell’anno più difficile che l’uomo abbia mai vissuto dopo la II Guerra mondiale.

Difficile dal punto di vista sanitario a causa della pandemia scatenata da un nuovo membro della famiglia dei coronavirus, il Sars-Cov2 e dai cambiamenti climatici che svolgono un ruolo importante nell’equilibrio ambientale. Due temi solo apparentemente divisi, ma in realtà strettamente collegati.

E’ ormai certo che tra la salute dell’uomo e la salute del pianeta c’è una stretta connessione e che l’una dipende dall’altra. L’impronta umana sull’ambiente è diventata pesante e distruttiva: gli oceani affogano nella plastica insieme a tutte le creature marine che li abitano. L’aria che respiriamo è sempre più inquinata e ricca di gas serra frutto delle attività umane e, sembra che per respirare una boccata d’aria buona, priva di particelle e aerosol inquinanti, si debba andare in mezzo all’Oceano Atlantico.

Lo ha appena detto uno studio pubblicato su Pnas, la rivista dell’Accademia delle scienze americana.

Per non parlare della distruzione di ecosistemi fondamentali per molte forme di vita, come la deforestazione sistematica delle foreste pluviali e primarie, per fare spazio a devastanti colture commerciali, come le palme da olio e gli avocado. Ecosistemi preziosissimi per la vita che ospitano, che non è solo quella della biodiversità vegetale, ma degli indigeni e degli animali.

E’ questo rapporto sbagliato tra uomo e natura che ha creato e sta creando squilibri, l’ultimo dei quali lo stiamo vivendo sulla nostra pelle: la Covid-19, la pandemia planetaria che porta con sé pesanti conseguenze oltre che sanitarie, morali ed economiche.

I virus, e nella fattispecie anche il Sars- Cov 2, hanno il loro habitat che si chiama “ospite serbatoio” con il quale convivono senza problemi per centinaia e migliaia di anni, fino a che qualcosa non viene a turbare questa pacifica convivenza e costringe il virus a migrare per cercare altri ospiti più sicuri. Compiendo quel tanto temuto salto di specie, tecnicamente spillover, che ha fatto anche il Sars-Cov 2 e che, negli ultimi decenni, hanno fatto tanti altri virus generando malattie infettive ed epidemie.

Come elenca l’autore del libro “ Spillover”, David Quammen, in una sua intervista del 28 gennaio 2020 sul New York Times (We make the coronavirus Epidemic) partendo dagli anni ’60 fino al 2014, con lo stesso meccanismo, si sono succedute le seguenti infezioni virali: Machupo, Bolivia, 1961; Marburg, Germania, 1967; Ebola, Zaire e Sudan, 1976; H.I.V., riconosciuto a New York e in California nel 1981; una forma di Hanta (ora nota come Sin Nombre), nel sud ovest degli USA 1993; Hendra, Australia, 1994; influenza aviaria, Hong Kong, 1997; Nipah, Malaysia, 1998; West Nile, New York, 1999; SARS, Cina, 2002-3; MERS, Arabia Saudita 2012; di nuovo Ebola, Africa occidentale , 2014. Ed ora 2019-20 la Coronavirus Disease 19, pandemia globale causata da Sars-Cov 2.

Secondo Quammen in tutto questo c’è la mano dell’uomo quando invade le foreste tropicali ed altri territori poco abitati dall’uomo, ma nei quali vive fauna selvatica spesso portatrice di virus sconosciuti.

“Tagliamo gli alberi, uccidiamo animali o li mettiamo dentro le gabbie per mandarli ai mercati – spiega – dove vengono macellati e venduti (ndr, gli ormai tristemente famosi “wet market”). Abbiamo distrutto ecosistemi e abbiamo fatto uscire i virus dai loro ospiti naturali. E quando succede tutto questo loro hanno bisogno di un nuovo serbatoio ospite nel quale vivere e replicarsi. E quell’ospite il più delle volte siamo noi”.

Risulta, infatti, che il 60% delle malattie infettive e il 75% dei virus emergenti sono zoonosi, cioè provengono dagli animali selvatici e, attraverso un ospite di amplificazione (un organismo in cui un virus o un altro patogeno si moltiplica e dal quale si diffonde), che può essere un qualsiasi animale vicino all’uomo, fa il salto di specie ed arriva a noi.

Quindi, l’essere umano sconvolgendo gli habitat naturali è il primo responsabile delle zoonosi e il loro diffondersi non è accidentale ma è conseguenza delle attività umane. La devastazione ambientale, ma anche il sovraffollamento, la popolazione mondiale è arrivata a 7,79 miliardi di individui, con la conseguente corsa all’accaparramento delle risorse, provocano seri disturbi agli equilibri ecologici ed aumentano il rischio di scambi virali da animale a uomo e da uomo a uomo.

Cosa fare? Per prima cosa come ha sottolineato Stefano Laporta presidente dell’Ispra, durante un suo intervento in una videoconferenza organizzata alla vigilia della giornata mondiale dell’ambiente da ASviS, è fondamentale rafforzare nei cittadini la consapevolezza di quanto sia importante conservare e valorizzare l’ambiente in cui si vive e, più in generale, salvaguardare la salute del pianeta e degli ecosistemi, agendo sulla formazione e sull’informazione. Sapendo che l’emergenza ambientale è ai primi posti tra le preoccupazioni dei cittadini. E, poi, accogliere finalmente le sfide di uno sviluppo e di una transizione energetica sostenibili. Insomma un cambio di passo per costruire un mondo diverso, rispettoso e a misura di ogni forma di vita e dell’ambiente in generale, per mitigare fenomeni complessi come il riscaldamento globale e per contenere l’inquinamento dell’aria.

Emblematica l’iniziativa di installare all’interno dell’Orto Botanico di Roma una struttura costruita interamente in alluminio riciclato e ricoperta di vegetazione, la Living Chapel. Un’opera che, attraverso il contatto diretto uomo-natura, vuole promuovere un nuovo ecologismo volto a formare una coscienza verde nell’individuo e ad indurre una riflessione sulle interconnessioni tra l’ambiente e il sociale.

Nell’ambito dell’Agenda 30, questa iniziativa ha anche l’obiettivo di mettere insieme gente di “buona volontà”, persone che trasferiscano questa esperienza “verde”, sul loro territorio per il recupero di terreni abbandonati e degradati e per creare aree fiorite o giardini dove si può. Piccoli gesti che sottolineano come ogni individuo partendo da una maggiore consapevolezza ecologica, può arrivare a ricostituire un rapporto positivo tra il benessere umano e la salute degli ecosistemi naturali.

Rita Lena