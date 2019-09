6 Highlight @ Roma Bar Show

La prima edizione di Roma Bar Show è pronta a conquistare la capitale con cocktail experience, master class, degustazioni e party – per ispirare bartender e mixologist italiani e internazionali. Sorseggiare per credere.

Tra le novità da non perdere Jameson Irish Whiskey sposa la birra IPA artigianale, la master class con il Master Distiller Beefeater Desmond Payne, il guru Dre Masso di Altos distilla tutta l’energia del Messico per un pianeta migliore, la Sonic Whisky Experience di The Glenlivet.

Mixology, after party e molto altro…

JAMESON CASKMATE IPA EDITION

Roma Bar Show, 23-24 Settembre @ EUR

Jameson Irish Whiskey lancia in anteprima Jameson Caskmates IPA Edition, il primo whiskey invecchiato in botti di birra IPA artigianale. Jameson Irish Whiskey incontra la rinomata Franciscan Well Brewery di Cork. Un’unione di passioni e saperi che premia l’alta artigianalità e lo spirito di collaborazione irlandesi. Perché il whiskey migliora nel tempo come le amicizie più forti. In una parola, Caskmates. Il risultato è un’esplosione inedita di sapori con sentori erbacei di luppolo, agrumi freschi e note floreali. Conviviale, leggero ed informale, Jameson Caskmates IPA Edition si distingue e conquista sia on the rocks che in compagnia. Il modo più originale? Lasciarsi tentare dal beer pairing.

JAMESON CASKMATE IPA EDITION – GLI AFTER PARTY

Domenica 22 settembre @ The Barber Shop, Via Iside 2 – dalle 00.

Lunedì 23 settembre @ Rude, Via dei Castani, 228 – dalle 00.

Domenica 22 a The Barber Shop, l’Irish whiskey per eccellenza invita 6 bartender internazionali che duellano con cocktail inediti e sorprendenti: Alex Olmo, Massimiliano Berardi, Emanuele Bruni, Milo Occhipinti, Dario Tortorella e Lacko Fajinko.

Lunedì 23 la festa si sposta al Rude di Centocelle. I resident bartender saranno affiancati per l’occasione da Marco Fabbiano direttamente dal Laurus Cocktail Bar di Lecce e Riccardo Gambino del Rockwell The Trafalgar St. James di Londra.

Entrambi gli eventi sono in collaborazione con San Pellegrino.

DESMOND PAYNE: MASTER CLASS X BEEFEATER LONDON GARDEN

Lunedì 23 Settembre @ Auditorium Roma Bar Show – 17.00.

In occasione del lancio di Beefeater London Garden, il Master Distiller Desmond Payne anima l’Auditorium di Roma Bar Show con il “Seminar Gin: Gin Passato presente e futuro”.

Nato in collaborazione con lo storico giardino botanico londinese Chelsea Physic Garden, il craft gin è finalmente disponibile per conquistare i palati di tutto il mondo con un ‘herbaceous twist’ fresco e floreale che unisce l’heritage di Beefeater con lo spirito urbano contemporaneo.

SONIC WHISKY EXPERIENCE BY KEN LINDSAY X THE GLENLIVET

Lunedì 23 Settembre Sour Room @ Roma Bar Show – h. 00.

Che effetto ha la musica sulla percezione dei sapori? Ken Lindsay, l’International Brand Ambassador Chivas Brothers, conduce i mixologist che osano sperimentare fuori dagli schemi in una degustazione multisensoriale – prima bendati e poi in musical pairing.

Protagonista, l’esclusivo Single Malt Scotch whisky The Glenlivet.

DRE MASSO X ALTOS & THAONA SOCIETY: LA TEQUILA RESPONSABILE

Martedì 24 Settembre @ Auditorium Roma Bar Show – h. 00.

Il guru mondiale Dre Masso, Global brand Ambassador Altos racconta il suo visionario progetto Tahona Society, la società da lui fondata per diffondere l’arte e la cultura della tequila e per un futuro più sostenibile.

A Roma presenta e dà il via alla nuova competition internazionale, che, per la prima invita, non chiede ai bartender di creare cocktail, ma di presentare progetti sostenibili per il proprio locale.

ALTOS CLOSING PARTY ft. DRE MASSO: QUE VIVA MEXICO!

Martedì 24 Settembre @ La Punta Expendio de Agave, via Santa Cecilia 8 – h. 00.

Dalle 21, Altos dà appuntamento a La Punta Expendio de Agave, per il closing party del Mexican Village. Special guest della serata: Dre Masso, ed alcuni dei mixologist più sperimentali della città.