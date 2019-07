Acea: non abbiamo progetti per acquisizione Ama

Roma – “Non esistono assolutamente in questo momento progetti di acquisizione di Ama”. Lo ha detto l’ad di Acea, Stefano Donnarumma, a margine della presentazione del rinnovo della concessione dell’Acquedotto Peschiera. Roma ha bisogno di impianti di ogni tipo per la chiusura del ciclo dei rifiuti e Acea si candida ad essere un attore in questo senso: “Siamo sempre piu’ attivi nella progettazione, realizzazione e potenziamento di impianti, non solo in questo territorio ma in diverse regioni italiane- ha proseguito Donnarumma- Evidentemente e’ nostro interesse e nostra vocazione essere parte attiva delle soluzioni che le autorita’ identificheranno. Sicuramente si definiranno dei piani di superamento del gap infrastrutturale, noi desideriamo essere un attore di queste realizzazioni”. Acea e’ proprietaria del termovalorizzatore di San Vittore (unico impianto di questo genere nel Lazio) che e’ fondamentale per incenerire il css prodotto dai Tmb del Lazio ma insufficiente a coprire il fabbisogno: “In questo momento non e’ possibile aumentare le quantita’ del termovalorizzatore- ha concluso Donnarumma- Qualunque siano i progetti futuri noi produrremo le nostre proposte o verificheremo le possibili soluzioni in linea con le proposte degli enti”.