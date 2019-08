Roma – Acea ha rinnovato l’impianto di illuminazione artistica di Castel Sant’Angelo proseguendo, cosi’, nel percorso di valorizzazione dei monumenti e dei luoghi che appartengono al patrimonio artistico e storico-architettonico di Roma. Il profilo del Mausoleo di Adriano, che dal 2015 e’ gestito dal Polo Museale del Lazio, e’ stato valorizzato da nuovi proiettori posizionati in punti selezionati appositamente per esaltarne la bellezza. L’operazione, che ha riguardato tutta l’area della Mole Adriana, ha interessato anche l’illuminazione artistica e funzionale del Ponte Sant’Angelo, delle statue che lo sormontano e dei circa cinque ettari di parco che si estendono intorno al complesso. I lavori, realizzati in sette giorni, hanno portato alla sostituzione di complessivamente 220 proiettori e al ripristino di parte delle linee elettriche, grazie all’impiego di tecnici specializzati per interventi in quota che hanno utilizzato solo funi, senza l’ausilio di ponteggi. Inoltre, per consentire un monitoraggio efficiente e un controllo tempestivo degli impianti, e’ stata introdotta una nuova tecnologia di telecontrollo che permette di gestire a distanza il funzionamento dei proiettori e di telecomandare l’impianto in caso di guasto.

Questo progetto e’ l’ultima iniziativa di una lunga serie di interventi di riqualificazione che Acea ha messo in atto per valorizzare la citta’ e il suo patrimonio artisticoculturale. Tra i piu’ recenti, l’illuminazione di 16 ponti, di 9 fontane monumentali, del Teatro Marcello, della Piramide Cestia e Porta San Paolo, di Piazza del Campidoglio, del Castello di Santa Severa e della cupola del Tempio Maggiore di Roma.