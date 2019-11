Acea: sabato interruzione dell’acqua per lavori in alcune zone città metropolitana

Roma – Acea Ato 2 comunica che, per effettuare interventi di manutenzione su importanti condotte volti a migliorare l’efficienza del servizio, si rendera’ necessario ridurre il flusso idrico in alcune zone della Citta Metropolitana di Roma Capitale nella giornata di sabato 23 novembre. Dalle ore 9 alle ore 24 dello stesso giorno, si verificheranno quindi abbassamenti di pressione con possibili mancanze di acqua alle utenze poste alle quote piu’ elevate situate nei territori di seguito indicati: nell’ambito del comune di Roma saranno interessate le zone di Valle Muricana, Cesano, La Storta e Castelluccia. Per limitare i disagi per i cittadini, Acea Ato 2 ha predisposto due autobotti per eventuali necessita dalle ore 11 alle ore 20 nei seguenti punti: Via Stazione di Cesano, angolo Via Giovan Pietro Marcucci Poltri; Via Cassia, angolo Via dell’Isola Farnese; Via Sulbiate (fronte anfiteatro).

Nel comune di Torrita Tiberina sara’ disponibile un’autobotte per eventuali necessita’ dalle ore 11 alle ore 20 in Via Trieste, incrocio con la strada provinciale 15 (interno parcheggio); nel comune di Fiano Romano sara’ disponibile un’autobotte per eventuali necessita’ dalle ore 11 alle ore 20 in Via Aldo Moro, angolo Via Giordano Bruno; nel comune di Morlupo saranno disponibili due autobotti per eventuali necessita dalle ore 11 alle ore 20 in piazza Armando Diaz e in via Flaminia, incrocio Via San Michele; nel comune di Riano (con mancanza di acqua alle utenze dalle ore 9.00 alle ore 18 e successivamente abbassamenti di pressione con possibili mancanze di acqua fino alle ore 24), saranno disponibili due autobotti per eventuali necessita in piazza degli Eroi (frazione La Rosta) dalle ore 11 alle ore 20, a largo Monte Chiara dalle ore 9 alle ore 11 e in piazza Gran Sasso dalle ore 11 alle ore 14; nel comune di Sacrofano saranno disponibili due autobotti per eventuali necessita’ dalle ore 11 alle ore 20 situate in Via Monte Caminetto, altezza Via dei Cedri, e in largo Borgo Pineto; nel comune di Formello sara’ disponibile un’autobotte per eventuali necessita’ dalle ore 11 alle ore 20 in Via Monte Madonna, all’altezza di Via Grottefranca.

Nell’ambito delle Reti Arsial saranno interessate le zone di Tragliata, I Terzi, Casaccia, Santa Brigida e Spanora. Sara’ disponibile un’autobotte per eventuali rifornimenti urgenti dalle ore 11 alle ore 20. Nell’ambito del comune di Guidonia Montecelio saranno interessate le zone di Colle Verde di Guidonia e Parco Azzurro. Saranno disponibili tre autobotti per eventuali necessita’ dalle ore 11 alle ore 20 situate all’ingresso del comprensorio Parco Azzurro, in Via Monviso angolo Via Monte Cristallo, e in Piazza Colle Verde; nell’ambito del comune di Civitavecchia saranno interessate la zona Bassa – compresa tra Via Braccianese Claudia (angolo Via dell’Immacolata), Via dell’Immacolata, Via Terme di Traiano fino al mare; zona Centro – compresa tra Via Terme di Traiano, Via dei Colli, Via Achille Montanucci, Viale Sandro Pertini fino al mare; zona San Gordiano – compresa tra Via De Gasperi, Via dei Platani, Viale Lazio, Via dei Gladioli, Via Adriano Novello fino al mare. Saranno disponibili due autobotti per eventuali rifornimenti urgenti dalle ore 11 alle ore 20 presso il centro idrico Montanucci. Potranno essere interessate dalla sospensione anche vie o zone limitrofe alle citate.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessita potra’ essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua. Per ogni informazione e possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.aceaato2.it.