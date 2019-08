Acea: in zone Municipio XV lunedì stop acqua

Roma – Acea Ato 2 comunica che per effettuare interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio si rendera’ necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del XV Municipio nel Comune di Roma. Di conseguenza, dalle ore 9 alle ore 18 di lunedi’ 12 agosto, si verifichera’ una sospensione del flusso dell’acqua alle utenze residenti nelle seguenti strade: Via della Giustiniana da Via Albavilla a Via Giuseppe Prinotti; Via Pietro Ferloni; Vicolo di Valle Muricana; Via di Prima Porta; Via Andrea Procaccini; Via Melzo; Vicolo Della Giustiniana; Via Pietro Gentili; Via del Frassineto; Via Valle Muricana da Via della Giustiniana a Via Giuseppe Prinotti; Via Ottobiano; Largo Giampaolo Borghi; Vicolo Roncello; Via Andrea Procaccini; Via di Prima Porta; Via Corte Franca; Via Lovere; Via Dalmine; Via Inverigo; Via Melegnano; Via Sotto Il Monte; Via Girolamo Benvenuti; Via Concesio; Passaggio Ardenno; Via Montu Beccaria; Via Edolo; Via Carenno; Via Villachiara; Via Alessandro Zanetti; Via Bozzolo; Via Besate; Via Giovanni di Borgogna. Potranno essere interessate dalla sospensione idrica anche alcune strade limitrofe a quelle citate. Per limitare i disagi, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che per tutta la durata dell’interruzione del servizio, dalle ore 9 alle ore 18 di lunedi’ 12 agosto, stazioneranno nei seguenti punti: Via della Giustiniana, angolo Via Concesio (interno parcheggio); Via Frassineto, angolo Via Dalmine; Via Valle Muricana, adiacente ufficio postale. Per i casi di effettiva e improrogabile necessita’ potra’ essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua. Per ogni informazione e possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.