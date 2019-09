Ad Ama: temo che con emergenza differenziata ‘spinta’ sia diminuita

Roma – “La differenziata spinta e’ uno degli obiettivi che ci siamo proposti di realizzare entro un tempo piu’ breve possibile che non e’ breve. Abbiamo un appalto di utenze non domestiche che e’ fallimentare, va rivisto senza beccarsi cause da centinaia di milioni per danni per le risoluzioni, riprendere questo servizio e farlo meglio. Con l’emergenza ho il timore che la differenziata sia diminuita in percentuale. Dobbiamo ritornare e portarla in altri municipi”. Lo ha detto in commissione capitolina Trasparenza l’ad di Ama, Paolo Longoni. Sugli impianti per i rifiuti indifferenziati, che Roma non ha in una quantita’ tale da permetterle di chiudere il ciclo di gestione, Longoni ha aggiunto: “Se avessi la possibilita’ comprerei un tmb o lo esproprierei perche’ mi serve ma non si puo’ espropriare la proprieta’ privata. Se vi sara’ la possibilita’ di acquisire un tmb lo segnaleremo ai soggetti che devono attivarsi”.