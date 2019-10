ADDESTRAMENTO INTERNAZIONALE CON MASTER GABI NOAH

Dal 29 al 1 dicembre, Campo di addestramento internazionale per istruttori di questa disciplina.

L’evento è organizzato dall’International Krav Maga sezione di Roma, si terrà presso la palestra della scuola “Istituto Paritario Nobel” e vedrà la partecipazione di istruttori provenienti da tutta Europa.

A dirigere l’addestramento sarà Gabi Noah, un punto di riferimento mondiale del Krav Maga, allievo diretto di IMI, il fondatore del Krav, e suo collaboratore tecnico.

International Krav Maga Roma rappresenta un’eccellenza italiana e mondiale nel settore della difesa personale, in grado di fornire ai propri allievi una formazione di altissimo livello, data la stretta collaborazione con il Master Israeliano Gabi Noah.

Tutti gli istruttori della International Krav Maga godono di grandissimo rispetto in questo settore, chiunque di loro, infatti, per poter accedere al prestigioso corso istruttori, ha dovuto svolgere diversi anni di allenamento come allievo e raggiungere determinate competenze tecniche e solo dopo ha potuto partecipare al Corso Istruttori per Civili: un addestramento formativo estenuante di 20 giorni full immersion che sottopone fisico e determinazione a stress fuori dall’ordinario che si conclude con prove fisiche, teoriche e pratiche di insegnamento.

Nell’ultimo weekend di novembre, gli istruttori della International Krav Maga si vedranno impegnati in tre giorni di formazione in cui il Master Gabi Noah introdurrà argomenti specifici per Civili, Militari e per Forze dell’ordine.

In foto: Master Gabi Noah