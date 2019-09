Al Moby Dick le storie di chi usa la cannabis come terapia

Roma – ‘I Volti della canapa’ e’ il titolo del libro fotografico di Maria Novella De Luca, edito da Crowdbooks a Maggio 2019, che sara’ presentato a Roma venerdi’ 13 Settembre alle 18 nella Biblioteca Hub Culturale Moby Dick, in via Edgardo Ferrati 3a (Garbatella). È un viaggio italiano lungo anni. Un progetto che attraversa la penisola da Nord a Sud raccontando storie di uomini e donne che utilizzano la cannabis come terapia per mantenere o raggiungere un livello di vita qualitativamente dignitoso. Maria Novella De Luca, fotoreporter “emozionale”, per anni ha raccolto testimonianze e catturato sensazioni di chi ancora oggi lotta per il diritto alla cura, regalandoci una dispensa di scatti che riflettono la quotidianita’, accompagnati da parole di affetto e amicizia: sentimenti che, nel tempo, sono indissolubilmente maturati. Con la prefazione di Marco Pinna – redattore e photoeditor del National Geographic Italia – e del senatore Luigi Manconi, gli interventi di medici, farmacisti, specialisti e associazioni, il lettore viene introdotto dapprima nella realta’ medico-scientifica, per poi scendere, accompagnato per mano, nella delicata sfera delle patologie e dei pazienti. Un reportage dalle tinte umane e profonde, che coglie scorci di quotidianita’ nello sguardo di chi ha deciso di intraprendere un percorso complesso dettato dalla necessita’ di una migliore qualita’ di vita, contrapposto alle difficolta’ di prescrizione, di costo e di reperimento dei medicinali a base di cannabis terapeutica.

Dall’irruzione della malattia, al miglioramento della qualita’ di vita, alle lotte per il diritto a stare meglio: Maria Novella parla per immagini e sensazioni, ripercorrendo le storie di Claudia, Andrea, Serena, Elisabetta e tanti altri che, grazie agli effetti farmacologici di una delle piante piu’ discusse del secolo, riescono ad alleviare le sofferenze di gravi patologie. L’uso medico della cannabis ha un effetto analgesico nel dolore cronico di natura neurologica o legato a diverse patologie come fibromialgia, sclerosi multipla, epilessia; aiuta nel glaucoma; lenisce le nausee causate da chemio o altre terapie. Purtroppo, pero’, sono ancora poche le regioni italiane che, ad oggi, hanno introdotto provvedimenti sostanziali per l’erogazione dei farmaci a base di cannabis. ‘I volti della canapa’ analizza in maniera facile ed esaustiva i primi timidi passi del cambiamento e la disomogeneita’ legislativa che ancora caratterizza il Bel Paese. Il risultato e’ un racconto fotografico emozionante e coinvolgente, in grado di dare voce non solo alle difficolta’ “burocratiche”, ma anche a realta’ che possono essere di incoraggiamento, speranza e lotta per il diritto alla cura.