Al via la 17esima edizione di BergamoScienza –

Inaugurato ieri, rimarrà aperto fino al 20 0ttobre il Festival “autunnale” della scienza che invita, come ogni anno, i cittadini a conoscere le ultime novità nel campo della tecnologia, dell’astronomia e astrofisica e della fisica e matematica.

BergamoScienza si apre con uno spettacolo dedicato a Leonardo. Il genio italiano, raccontato da Massimo Polidoro (Cicap, Comitato italiano per il controllo delle pseudoscienze), che racconta più l’uomo che lo scienziato, riuscendo a cogliere nella sua poliedricità aspetti umanissimi come la fragilità e la ribellione.

Quest’anno il tema del Festival è “La sostenibilità della vita sul pianeta”, fil rouge che legherà gli appuntamenti del Festival, che ospiterà scienziati di fama internazionale che, dialogando con il pubblico sulle sfide ambientali e sociali che la nostra società si trova ad affrontare, cercheranno di far riflettere anche sulle possibili soluzioni. Tra i tanti nomi quello di Barry Sharpless, Premio Nobel per la chimica 2001.

Saranno sedici giorni ricchi di iniziative ed incontri con oltre 250 eventi che spaziano dalla chimica alle neuroscienze, dalla matematica all’astronomia. Il tema portante del festival verrà via via declinato nei suoi tanti aspetti come quello legato alla salute dell’uomo, all’inquinamento delle acque e dell’aria, all’alimentazione e così via.

Inoltre, durante tutta la durata del festival sono previsti, ogni giorno, laboratori per bambini e ragazzi con focus su varie discipline scientifiche: scienze della terra, dell’acqua e dell’ambiente; ingegneria e tecnologia; fisica, materia ed energia; chimica e materiali; matematica e informatica; biotecnologie; astrofisica e cosmologia; medicina e scienze sociali.

Di seguito l’elenco degli eventi da non perdere in questa edizione di BergamoScienza (ricordiamo che tutti gli eventi sono gratuiti ma molti necessitano di prenotazione). Qui il programma dettagliato di BergamoScienza 2019. Per prenotazioni e aggiornamenti visitare il sito di BergamoScienza.

Rita Lena