Al via la prima edizione del Gb Hackathon

Una sfida tra team di esperti e giovani talenti per trovare soluzioni e servizi innovativi per le aziende che vogliono rimanere al passo con i tempi e avere un ruolo decisivo nel proprio settore guardando al futuro con fiducia.

È questo l’obiettivo che il Gruppo Bucciarelli di Ascoli vuole perseguire con la prima edizione del Gb Hackathon in programma il 4 e il 5 maggio prossimi nella sede dell’azienda ascolana a Campolungo.

Venticinque persone, in 32 ore, gareggeranno per cercare soluzioni in settori strategici pdr le aziende al fine di aggiudicarsi il premio finale. In palio, oltre a riconoscimenti in denaro, ci sarà la possibilità di svolgere uno stage retribuito e, soprattutto, la possibilità di avviare collaborazioni con l’azienda ed i partner dell’iniziativa.

L’evento è aperto a tutti coloro che vogliono essere protagonisti dell’innovazione mettendo in gioco le proprie competenze tecniche e digitali.

La selezione dei partecipanti – che prevede la valutazione del curriculum vitae, delle competenze e degli aspetti motivazionali dei candidati – è avvenuta in una call che è stata attiva fino al 18 aprile. Tutte le informazioni relative al Gb Hackathon sono disponibili sul sito www.gruppobucciarelli.it.

Con questa iniziativa, che rappresenta il primo di una serie di eventi predisposta in occasione del quarantacinquesimo anniversario della fondazione del Gruppo creato da Bruno Bucciarelli e portato avanti oggi insieme con il figlio Franco, l’azienda ascolana divenuta leader nel proprio settore e punto di riferimento importante nel panorama industriale italiano, intende puntare sull’innovazione e ha deciso di coinvolgere anche talenti esterni per sviluppare insieme nuove soluzioni, condividere idee e sperimentare le tecnologie all’avanguardia.