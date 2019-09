Al via la ‘PA Social Academy’, in collaborazione con Facebook

Roma – Dopo il grande successo di partecipazione della prima edizione, riparte oggi al Binario F, il Centro per le Competenze Digitali di Facebook a Roma, la PA Social Academy, il progetto nato dalla collaborazione tra PA Social e Facebook con l’obiettivo di promuovere la digitalizzazione di enti e aziende pubbliche attraverso un percorso formativo con workshop e laboratori pratici gratuiti e aperti a tutti. La PA Social Academy si rivolge soprattutto ai professionisti della comunicazione e informazione, del digitale, della Pubblica Amministrazione, delle utilities, delle imprese e si propone di aiutarli ad acquisire le competenze necessarie per rispondere ai bisogni concreti dei cittadini, che sempre piu’ dimostrano di volersi interfacciare con un servizio pubblico i cui processi siano semplificati, rapidi e digitalizzati. Tanti gli argomenti che saranno affrontati all’interno del percorso formativo: dai video ai podcast, dalla digital transformation ai piani di performance, dalla gestione di un servizio pubblico tramite bot e chat alla citizen satisfaction, dall’organizzazione di una redazione social alla gestione di un evento in diretta, dal project management all’utilizzo di stories, grafica e immagini, dalla social media policy alla trasparenza, dalla media intelligence all’analisi della valutazione di performance. Per partecipare al percorso formativo, gratuito e aperto a tutti, e’ necessario iscriversi (fino a esaurimento posti) sul sito di PA Social Academy, mentre tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito di PA Social www.pasocial.info e su tutti i canali social e chat dell’associazione. Un ricco calendario con 15 appuntamenti al Binario F, tutti i martedi’ dal 3 settembre al 10 dicembre 2019. Il programma, le informazioni, le iscrizioni su https://mailchi.mp/ab24db715efc/pasocialacademy