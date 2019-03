Il cambiamento sociale che crea sistema: al via il “Social Change Day”

Il venerdì 29 marzo esperti di fund-raising, impact banking e modelli sostenibili incontrano studenti e operatori del terzo settore per diffondere i nuovi strumenti che consentono di creare valore sociale. Iniziativa patrocinata dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

Imparare a sfruttare i volani della crescita sostenibile, sarà questo l’obiettivo della giornata dedicata al Cambiamento Sociale organizzata dalla John Cabot University (JCU), fra le principali università americane in Europa, con sede nel cuore di Roma, a Trastevere.

Circa 100 partecipanti, fra esperti, operatori del terzo settore, imprenditori sociali e studenti universitari, sia della JCU sia di altri atenei, si troveranno riuniti per scambiare competenze, idee e entusiasmo.

Un ricco pannello di esperti affronteranno, sotto diversi punti di vista, una tematica cruciale per la crescita e la sostenibilità dell’impresa sociale: l’accesso alle risorse economico-finanziarie.

L’evoluzione del fund-raising, la crescita dei sistemi di crowd-funding, e l’avvento del cosiddetto impact funding saranno alcuni degli argomenti trattati.

Parteciperanno al dibattito rappresentanti di FAO, Unicredit StartLab, Albergo Etico in Roma, FolkFunding.com, Ashoka Italy e Enactus Italy.

L’evento sarà anche un’opportunità per fare networking, e per trovare ispirazione tra coloro che quotidianamente risolvono problemi sociali guidati da uno spirito altruista ma anche molto resiliente.

Il sostegno dell’associazione studentesca internazionale Universities Fighting World Hunger renderà centrale il cibo come veicolo di integrazione e di speranza: sia attraverso la visione del film Soufra, la storia di Mariam Shaar, che vive in un campo profughi ma sogna di lanciare una società di catering di successo, e trasforma il suo sogno in realtà coinvolgendo un gruppo di donne di varie origini; sia attraverso il catering di Hummustown, il progetto che aiuta i rifugiati ad ottenere una propria indipendenza economica attraverso la preparazione e distribuzione di prodotti siriani dal gusto eccezionale.

Nel pomeriggio gli studenti faranno brainstorming sul problema della fame e lavoreranno in team, assistiti da mentori del terzo settore, per proporre soluzioni innovative. Un pannello di esperti, valuterà le proposte, offrendo suggerimenti per valorizzarle e renderle realizzabili. Integreranno questo pannello rappresentanti di Acton Institute, ANGI,Ashoka, Humanity 2.0, Lead Lab, e Unicredit.

Il Social Change Day è il primo degli eventi organizzati nell’ambito dell’Entrepreneurial Journey, un progetto lanciato dalla JCU quest’anno e dedicato ai giovani che prevede un percorso di autoimprenditorialità in tutti i suoi ambiti, con il sostegno di atenei, acceleratori e investitori. L’Entrepreneurial Journey è patrocinato dall’Associazione nazionale giovani innovatori (Angi).

«L’autoimprenditorialità è stata identificata dall’Unione Europea come una delle competenze chiave per il XXI secolo. Diffusa su larga scala, può diventare un’importante leva per convogliare il talento dei giovani e far ripartire il paese. La JCU vuole contribuire a questa crescita, favorendo lo sviluppo di una generazione improntata alla collaborazione e alla responsabilità sociale», ha spiegato Silvia Pulino, direttore dell’Istituto per l’Imprenditorialità della JCU e docente di Business Administration.

«Gli eventi che caratterizzeranno l’Entrepreneurial Journey, di cui il Social Change Day è solo l’inizio, favoriranno la diffusione di idee, competenze e valori, per creare un tessuto umano connesso ed efficace», ha concluso Silvia Pulino.

Il Social Change Day avrà luogo a Roma, nel Guarini campus della John Cabot University, in via della Lungara 233, a Trastevere, il venerdì 29 marzo.