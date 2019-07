Alfonsi: disponibili ad accogliere bimbi asili nido Municipio XI

Roma – “Il I Municipio di Roma ha deciso di mettere a disposizione le proprie strutture per permettere ai bimbi del municipio XI, dove 7 nidi su 16 non apriranno a settembre a seguito del mancato adeguamento alle norme anti-incendio, di essere accolti e di poter frequentare la scuola. Un servizio essenziale che viene a mancare proprio quando le famiglie sono in seria difficolta’ e conciliare lavoro e privato in tempi di crisi economica diventa sempre piu’ complicato. Per supplire all’emergenza, il I Municipio ha deciso di fornire il proprio aiuto ai genitori, in grande disagio per la mancanza repentina della garanzia di un servizio essenziale, la cui assenza ricade sulle spalle delle famiglie e ancora troppo spesso delle mamme, costrette a rimanere a casa per supplire alla necessita’ di un luogo sicuro, formativo e di crescita cui affidare i propri figli”. Cosi’ una nota. “Io credo che sia importante fare rete- afferma la presidente Alfonsi- tra istituzioni e cittadini, per risolvere i problemi. Ma soprattutto credo sia necessario trovare una soluzione insieme, mettendo in condivisione le risorse che abbiamo. È impensabile lasciare per un intero mese, sempre che i lavori si concludano nei tempi, le famiglie da sole, ‘scoperte’ di un servizio essenziale cui hanno diritto, e il Municipio XI, tutt’ora senza giunta, non ha finora fornito soluzioni adeguate.”

“Ecco, mi sento di dire con il cuore che vogliamo accogliere questi bambini perche’ e’ un loro diritto frequentare il nido, ma ancor di piu’ avere una educazione continuativa, non frammentaria, perche’ la crescita e l’assistenza educativa dei bambini vanno tutelate e garantite. Perche’ saranno gli adulti di domani, e noi come amministrazione dobbiamo investire in formazione ed educazione, non trattare questi argomenti come laterali”. La scuola individuata e’ L’Ic Cattaneo, in via Nicola Zabaglia, che potrebbe mettere a disposizione 12 aule, al momento libere. “La programmazione dei lavori- continua l’assessore alla Scuola del I Municipio, Giovanni Figa’ Talamanca- nelle scuole durante la pausa estiva e’ sempre delicata, e’ fondamentale avere sempre un piano B nel caso qualcosa non vada per il verso giusto e scaglionare opportunamente gli interventi. Avevamo offerto ospitalita’ anche ai bambini della Girolami di Monteverde, ora siamo lieti di poter offrire una soluzione di ripiego per le famiglie del Municipio XI. Roma deve essere innanzitutto la capitale dell’accoglienza”.