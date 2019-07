Ama: Cda ha avviato dismissione per tmb Salario

Roma – “Sul tmb Salario il cda di Ama la settimana scorsa ha deliberato di avviare il percorso di dismissione dell’Aia e della messa in sicurezza/bonifica del sito”. Lo ha detto in commissione capitolina Ambiente il consigliere di amministrazione di Ama, Massimo Ranieri, specificando che “non abbiamo ancora chiesto alla Regione la revoca dell’Aia del tmb Salario”. Tuttavia, “la presidente di Ama sul ripristino ambientale del sito ha avuto un’interlocuzione con il presidente del Municipio (Caudo, ndr) perche’ vogliamo mettere in piedi un progetto di rinaturalizzazione del sito per restituirlo al territorio che ha gia’ dato”.