Ama chiede integrazione per 16mila tonnellate ad Abruzzo

Roma – “Abbiamo chiesto un’integrazione dell’accordo di programma con gli impianti dell’Abruzzo, per 10mila tonnellate a Deco e per altre 6mila ad Aciam. La Regione Lazio ha gia’ inoltrato una richiesta alla Regione Abruzzo”. Lo ha detto il consigliere di amministrazione di Ama, Massimo Ranieri, nel corso di una seduta della commissione capitolina Ambiente a Roma. Ama sta cercando di mettere in funzione il tritovagliatore di Ostia per tutte le 300 tonnellate autorizzate ma non lo puo’ fare fintanto che non trovera’ gli impianti di recupero per i due flussi (secco e umido) esitati dal trattamento: “Abbiamo contattato la societa’ Herambiente in queste ore per risponderci si’ o no rispetto alla nostra richiesta. Intanto, Aciam potrebbe trattare parte del nostro sottovaglio ma abbiamo chiesto in queste ore alla Regione una variante all’autorizzazione dell’impianto mobile per mandare a smaltimento la parte del sottovaglio”.