Ama: dirigenti indagati da tempo assegnati ad altri incarichi

Roma – Ama SpA si e’ posta da subito a totale disposizione, offrendo la massima collaborazione agli organi inquirenti che stanno indagando su ipotesi di reato che coinvolgerebbero due dirigenti. L’inchiesta citata questa mattina da alcuni organi di stampa risale allo scorso mese di gennaio. A questo proposito, come gia’ comunicato a gennaio, si conferma che i due dirigenti sono stati gia’ da tempo assegnati ad altri incarichi non rientranti nel perimetro di indagine. E’ quanto si legge in una nota di Ama. “Ama deve essere presidio di legalita’ e trasparenza a 360 gradi, tutelando il bene pubblico nell’esclusivo interesse dei cittadini- afferma, a nome dell’intero CdA, la presidente di Ama, Luisa Melara- Continueremo ad offrire la massima collaborazione agli inquirenti, poiche’ e’ interesse innanzitutto dell’azienda che venga appurata la realta’ dei fatti. Saremo fermi e intransigenti con chiunque si macchi di comportamenti opachi e condotte illecite, agendo in ogni modo e in ogni sede per difendere il patrimonio e l’onorabilita’ dell’azienda”.