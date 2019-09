Ama e Anp insieme per sensibilizzazione ambientale

Roma – I giovani di Roma come ‘ambasciatori ambientali’. E’ questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa siglato dalla presidente di Ama spa, Luisa Melara, e dal presidente dell’Associazione nazionale presidi Roma (Anp), Mario Rusconi. L’accordo nasce dalla comune volonta’ di coinvolgere in maniera ancora piu’ incisiva gli studenti delle scuole romane di ogni ordine e grado in un innovativo progetto di formazione che promuova, attraverso azioni concrete, una piu’ profonda conoscenza e consapevolezza ambientale. Il protocollo d’intesa, gratuito e della validita’ di 1 anno, impegna le due parti a collaborare per sviluppare, all’interno dell’offerta formativa, iniziative volte a realizzare specifiche attivita’ di tutela ambientale ed educazione civica nell’ottica di favorire la pratica della “cittadinanza attiva e solidale” e del volontariato ambientale. Sara’ costituito un Comitato paritetico, composto da un membro per ciascuna parte, per curare l’attivazione delle iniziative previste e monitorare l’efficacia degli interventi proposti.

“Per la prima volta Ama- commenta la presidente Luisa Melara- sigla un protocollo d’intesa, articolato e innovativo, con l’Associazione nazionale presidi di Roma, che ringrazio per la preziosa collaborazione. L’obiettivo condiviso e’ di fornire ai nostri giovani studenti gli strumenti per diventare a loro volta educatori verso la cittadinanza, attraverso un progetto concreto che sara’ presentato nel mese di ottobre. L’iniziativa va a completare il gia’ nutrito programma di AmaperlaScuola che, solo nell’ultimo anno, ha coinvolto circa 30mila ragazzi di oltre 250 istituti”. “Siamo lieti di intraprendere questo percorso insieme ad Ama teso a promuovere i valori del rispetto e della tutela dell’ambiente nei ragazzi delle scuole romane- dichiara il presidente dell’Anp Roma, Mario Rusconi- Attraverso un canale diretto, divulgheremo le finalita’ del progetto agli istituti scolastici e ai relativi studenti. L’obiettivo e’ di favorire l’organizzazione di attivita’ specifiche di orientamento sulle tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile, all’interno dell’offerta didattico-formativa”.