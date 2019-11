AMA. Ennesima bonifica in via Madre Florenzia Profilio

Questa notte le squadre Ama sono nuovamente dovute intervenire in via Madre Florenzia Profilio (Municipio XIV) per rimuovere i rifiuti ingombranti presenti.

Appena la scorsa settimana la stessa area era stata già bonificata con interventi di rimozione di ingombranti illecitamente abbandonati e pulizia di cumuli di rifiuti.

Sono stati 6 – solo negli ultimi due mesi – gli interventi straordinari che Ama è stata costretta ad effettuare in questa via.

Quello dell’abbandono dei rifiuti, è un fenomeno che ha un impatto negativo sia sul decoro urbano sia economico, poiché le bonifiche hanno un costo supplementare, inoltre rallenta la regolarità del servizio e reca un grave danno alla città collettività.

L’abbandono di sacchi con scarti vari, di singoli oggetti, ingombranti, mobilia, ecc. è una pratica vietata ma difficile da sanzionare, perché gli autori della violazione devono essere colti sul fatto.

È importante comunque ricordare che per l’abbandono illecito dei rifiuti possono essere applicate dagli agenti accertatori sanzioni fino a 600 euro.

Lo comunica Ama in una nota.