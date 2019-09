Ama: probabile criticità nelle prossime settimane

Roma – Roma si prepara a una nuova “probabile criticita”” sul fronte dei rifiuti in strada. L’amministratore delegato di Ama, Paolo Longoni, nel corso di un’audizione in commissione capitolina Trasparenza, ha lanciato l’allarme e spiegato di chi sarebbe ‘la colpa’: “In questo momento ci troviamo di fronte a 3 impianti (di trattamento, ndr) chiusi per manutenzione e uno che si rifiuta di ricevere rifiuti contrattualizzati mettendo Ama in una situazione di prospettica difficolta’ perche’ possono mancarci quantita’ settimanali importanti. Del comportamento non conforme a quello che e’ contenuto nei contratti stipulati e nell’ordinanza abbiamo fatto dettagliato referto a sindaca, ministro, Regione e prefetto dicendo quando si verifichera’, se continuera’ questa situazione, il pericolo di mancata collocazione dei rifiuti”. Piu’ precisamente “abbiamo una probabile criticita’ nelle prossime settimane perche’ gli impianti, prima ancora che l’ordinanza che gli impone di ricevere al massimo, non rispettano i contratti sottoscritti un anno fa- ha proseguito l’ad- che gli dicono di prendere duemila tonnellate settimanali e invece dicono ‘non ne prendiamo piu’ di trecento'”. In realta’ l’impianto citato da Longoni e’ uno solo, il tmb di Aprilia della Rida Ambiente: “Ci sono tre impianti in manutenzione, poi c’e’ quello di Aprilia che riduce le quantita’ ad libitum. Piu’ di dirlo alla sindaca, al prefetto, alla Regione, al ministro e alla Procura della Repubblica che non si rispetta un’ordinanza contingibile e urgente, cosa possiamo fare?”.

Quanto agli accordi con i tmb di Abruzzo e Marche per trattare circa 40mila tonnellate di indifferenziato (con lo scarto che tornerebbe nel Lazio per essere smaltito nella discarica di Colleferro), Longoni ha spiegato che per quanto riguarda Ama “le lettere di intenti e i precontratti con gli impianti di Marche e Abruzzo le ho firmato il 10 agosto, ora le due Regioni devono completare l’iter fra loro. Se domani dicessero che Deco (azienda proprietaria di uno dei tmb abruzzesi), come e’ nell’ipotesi di specie, ricevera’ una quantita’ di rifiuti importante scongiureremmo la situazione critica di prossima previsione e potremmo fare manutenzione, i precontratti con gli impianti ci sono. Mancano i documenti di accordo tra Lazio e Marche e tra Lazio e Abruzzo”. Niente invio all’estero per ora: “E’ stato messo da parte perche’ la Svezia ha dato disponibilita’ per sei mila tonnellate l’anno che satureremmo in due giorni- concluso Longoni- Siamo alla ricerca di canali corretti per, all’occorrenza, collocare i rifiuti nelle nazioni che li accolgono e che li usano come combustibile nei cementifici, ad esempio Ucraina e Bulgaria, ma anche li’ occorre la Regione di sostegno”.