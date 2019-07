Ama: verrà istituita task-force legale su Tari

Roma – “Su input del nuovo Consiglio di amministrazione, per assicurare una difesa ai massimi livelli dell’intangibilita’ del corrispettivo dovuto per la Tariffa Rifiuti, Ama costituira’ a breve una task-force, composta da tutti i legali interni all’azienda, che sara’ coordinata dall’avvocato, professore Mario Cicala, magistrato ordinario dal 1967 al 2015, gia’ presidente titolare della Sezione tributaria della Corte di Cassazione”. Lo comunica Ama in una nota.