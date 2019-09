Ambiente. Resolutia: DDL mediazione conflitti garantisce partecipazione PA

Il disegno di legge ormai pronto, d’iniziativa della senatrice Alessandra Gallone, che promuove la risoluzione dei conflitti ambientali e paesaggistici mediante strumenti alternativi, “introduce la partecipazione garantita e protetta della pubblica amministrazione”.

Lo spiega Paolo Savoldi, avvocato e responsabile dell’organismo mediazione Resolutia Gestione delle controversie di Bergamo, gia’ componente della Giunta Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga), intervenuto al Senato ad un incontro su “La mediazione dei conflitti ambientali e paesaggistici: dalla sperimentazione alla proposta di legge”.

In questo modo, spiega Savoldi, “il funzionario che va a sottoscrivere eventuali accordi attraverso il meccanismo delle deleghe, fatto salvo dolo e colpa grave, e’ sollevato da eventuali preoccupazioni circa una verifica della Corte dei Conti”.

In questo modo, aggiunge il legale, “avremo un doppio grado di gestione protetta, garantita e serena della PA. “Nel nostro ordinamento c’e’ il decreto legislativo 28/10 che disciplina la mediazione riferita ai conflitti civilistici, il ddl lo introduce espressamente mediante delle integrazioni al Codice dell’ambiente e del paesaggio”, termina Savoldi.

Il disegno di legge preparato dalla senatrice Alessandra Gallone per la mediazione nei conflitti ambientali “sara’ molto utile perché vuole dare legittimazione alla Pubblica amministrazione ed evitare la constatazione del danno erariale.

Tutto nasce sulla base di un progetto sperimentale avviato a Milano nel 2015, in cui notammo tra le criticità la partecipazione nei tavoli di mediazione della PA”. Lo spiega Carlo Foglieni della Giunta nazionale Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati), intervenuto al Senato

ad un incontro su “La mediazione dei conflitti ambientali e paesaggistici: dalla sperimentazione alla proposta di legge”.

Alla base c’era un “problema di individuazione del soggetto legittimato a sottoscrivere un accordo, con la conseguenza del cosiddetto danno erariale”, sottolinea Foglieni”. Si e’ quindi creata una situazione di stallo vista “la non partecipazione e la non conclusione dei contenziosi”. Dall’altra parte c’era la “paura del funzionario pubblico di fare marcia indietro sulla tutela di interesse ambientale per trovare un compromesso col privato”.

Da qui la proposta: “individuare, attraverso la legge già esistente, il soggetto deputato alla firma di accordi e contratti”, e per quanto riguarda la responsabilità tecnica e contabile “ci sara’ la possibilità di chiedere preventivamente un parere alla Corte dei Conti”.

La proposta “e’ ora al vaglio dell’Ufficio legislativo del Senato grazie all’intervento dell’onorevole Gallone. Ora verrà presentata a tutti i senatori

dal punto di vista trasversale. C’e’ ottimismo, ne abbiamo parlato la prima volta in occasione di un convegno a Bergamo ad aprile. Dopo pochi mesi siamo nell’anticamera del Senato, quindi direi che abbiamo fatto relativamente presto. Siamo stati fortunati a trovare un interlocutore che ha preso a cuore la vicenda. E’ un successo legato ad una sinergia che ha visto l’Aiga tra le protagoniste”, conclude Foglieni.