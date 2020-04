ANGI: Capitale umano e tecnologia. Racconto di Marcello Ferraguzzi

Marcello Ferraguzzi, dell’ordine dei Dottori commercialisti di Roma nonché esperto membro del comitato scientifico ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si occupa inoltre di valutazione e finanziamento dei progetti di innovazione, e nella video pillola ANGI compie delle osservazioni sulle conseguenze del blocco causato dall’emergenza epidemiologica, soprattutto sul tema della semplificazione: si possono infatti trarre molti aspetti positivi da questo periodo di contrazione, uno in particolare su ciò che per tanto tempo si è invocato, ovvero una maggiore semplificazione e velocizzazione delle procedure.

Marcello si augura che la stessa organizzazione e precisione con cui siamo riusciti ad agire nell’ambito dell’emergenza, riusciremo a protrarla nel tempo, applicandola anche alla nostra normale quotidianità quando l’epidemia sarà solo un lontano ricordo.

L’esperto inoltre sottolinea la presenza di molteplici strumenti e risorse che sono stati messi in campo anche nell’ambito della finanza, e vorrebbe far riflettere soprattutto su come sfruttare al meglio queste risorse messe a piena disposizione per le aziende.

Il segreto per creare dei business più sostenibili e più etici è secondo Marcello è investire sul capitale umano, valorizzare e formare le persone all’interno delle aziende al fine di utilizzare le potenzialità che la tecnologia ci offre in maniera più efficace, proponendo così sempre più progetti di innovazione.

L’esperto ringrazia infine ANGI e tutto il personale come medici, operatori sanitari e chiunque si stia impegnando in prima linea per combattere l’emergenza.