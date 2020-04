ANGI: cittadini, imprese e PA per una consapevolezza digitale per affrontare insieme il futuro. Racconto di Flavia Marzano

Flavia Marzano, esperta di comunità virtual e Docente in Tecnologie per la pubblica amministrazione e già Assessora di Roma Capitale, nonché membro del Comitato scientifico di ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, commenta il difficile momento che stiamo vivendo e dice che deve essere un momento in cui dobbiamo fare squadra, in cui dobbiamo parlare non di io ma di noi. Fare squadra significa anche partecipare ai processi che del mondo digitale.

In particolare, Flavia Marzano appunta la sua attenzione sul mondo della PA, specificando che molti servizi tra pubbliche amministrazioni sono già online, soprattutto in questo momento di emergenza dovuta alla epidemia da Covid-2019. Se ci sono dei servizi che la PA ancora non offre dal punto di vista digitale dobbiamo noi declamare dal nostro comune, dalla nostra regione, dalla nostra amministrazione in toto.

I giovani specialmente, che non hanno il problema del digital device, quindi non hanno un problema di approccio al mondo digitale da superare, devono reclamare maggiore partecipazione alla pubblica amministrazione.

I che giovani hanno SPID, il sistema di autenticazione dell’identità digitale che consente di accedere alla maggior parte dei sevizi online della pubblica amministrazione, sono ancora troppo pochi, sottolinea Flavia Marzano.

In ogni caso la nostra esperta invita i giovani ad essere più partecipativi: se non ci sono delle esigenze che devono essere manifestate non bisogna lamentarsi sui social ma interagire con la pubblica amministrazione.

Ci sono piattaforme create a questo scopo, come quella della funzione pubblica, Partecipa PA, una piattaforma dove il cittadino può invitare l’amministrazione a fornire alcuni servizi online nel caso non fossero ancora disponibili.

Partecipa PA è sicuramente una di queste di queste iniziative, ma ci sono anche i webinar e molte sono le altre forme di partecipazione: bisogna partecipare bisogna reclamare della pubblica istruzione maggiori servizi dal punto di vista digitale.

Secondo Flavia Marzano dobbiamo muoverci con consapevolezza, non guardarci indietro con rabbia, non guardare avanti con paura, ma guardarci intorno con consapevolezza, ed insieme con consapevolezza guardare con fiducia al mondo che si concretizzerà alla fine di questa crisi.