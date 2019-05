ANGI. Daniele Lacitignola entra nel Comitato Scientifico

Daniele Lacitignola entra nel Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

Il nuovo ingresso amplia ulteriormente la compagine del comitato scientifico già composta da diversi membri d’élite della classe dirigente e della società civile italiana ed europea

Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione, si arricchisce di un nuovo membro d’élite all’interno del suo comitato scientifico, con la prestigiosa partecipazione della dott. Daniele Lacitignola, HeadHunter presso Spring Professional.

Il nuovo ingresso apporterà ulteriori competenze al comitato scientifico e all’intera associazione, andando ad impreziosire la comunità dei giovani innovatori, sempre in prima linea per il mondo innovazione e, forte dei suoi numerosi successi e traguardi raggiunti fino ad oggi, è pronta a raggiungere nuovi obiettivi e a lanciare molteplici progetti a favore dei giovani e dell’ecosistema innovazione italiano ed internazionale.

Daniele Lacitignola ha commentato così il suo ingresso: “L’innovazione è ciò che nasce dall’incontro di nuovi progetti, di nuove idee, ma soprattutto di nuove persone! La scelta della persona con competenze e attitudini giuste al momento giusto rappresenterà sempre il vero vantaggio competitivo!”.

L’Associazione, già attiva con numerose manifestazioni, tra cui a Roma alla Camera dei Deputati, a Milano agli Uffici del Parlamento Europeo – Palazzo delle Stelline, nella missione internazionale direttamente al Parlamento Europeo nella sede di Strasburgo, nei territori in collaborazione con le presidenze delle regioni, al Circolo Canottieri Lazio fino al Premio Nazionale ANGI, sarà impegnata in nuove numerose attività, sempre al fianco di nuovi partner e sostenitori, desiderosi di impegnarsi al fianco dell’Associazione, per i giovani e il mondo innovazione.