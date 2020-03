ANGI: focus sulle iniziative delle compagini istituzionali per sostenere l’economia

Superata l’emergenza bisognerà far ripartire l’economia attraverso una strutturale riduzione della pressione fiscale e il rilancio degli investimenti pubblici e privati a partire dallo sblocco delle opere pubbliche.

Il Governo chiederà al Parlamento uno scostamento del deficit commisurato a quanto sarà necessario per aiutare famiglie e imprese italiane.

Iniziative della compagine governativa per sostenere l’economia:

Rafforzamento del sistema sanitario nazionale e della protezione civile con un investimento di cinque miliardi in due anni.

Ampia moratoria creditizia a imprese e famiglie per garantire la liquidità con forme di parziale indennizzo per esempio attraverso una riduzione dei contributi sociali.

Lavoro: ammortizzatori sociali con il potenziamento della cassa integrazione in deroga affinché nessuno perda il lavoro a causa dell’emergenza sanitaria.

Famiglie: estensione del congedo parentale e se possibile aiuto per le spese di assistenza per i figli.

Il Ministro dell’economia Gualtieri proprio questa mattina ha spedito all’Unione Europea una lettera sullo sforamento dei termini del bilancio, e stanno varando le misure del governo proprio in appoggio all’economia.

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha approvato la richiesta al Parlamento di ulteriore scostamento dal deficit rispetto ai 7,5 miliardi contenuti nel documento già all’esame delle Camere e ha dato il via libera ad uno stanziamento di 25 miliardi.

Oggi stesso Camera e Senato sono chiamate a votare la Relazione cui i gruppi di maggioranza e opposizione non faranno mancare il loro appoggio.

Dalle opposizioni i punti cardine per una svolta sul piano economico passano per quattro pilastri:

Sanità: garantire la tenuta del sistema sanitario nazionale

Imprese: assicurare liquidità al sistema delle imprese

Lavoro: garantire libertà di impresa e assunzione

Famiglie: Moratoria su mutui e cartelle esattoriali. Bonus per assumere badanti per anziani e disabili. Bonus parentali al 70% o bonus baby-sitter per il periodo di sospensione delle attività didattiche.

Il presidente dell’ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), Gabriele Ferrieri, ha così commentato: “Occorrono misure straordinarie di sostegno ai cittadini e alle imprese al fine di dare stabilità al quadro economico italiano in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria. È importante che tutte le istituzioni dialoghino in maniera orizzontale per adottare misure immediate che possano dare un valido sostegno al Paese. La salute e il benessere dei cittadini devono avere la priorità, cosi come il sostegno all’ecosistema economico italiano”.