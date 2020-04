ANGI: gli strumenti digitali come valorizzazione delle nostre skills. Racconto di Davide Pellegrini

Davide Pellegrini, cultural manager ed esperto di economia digitale nonché membro del comitato scientifico ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, commenta come la crisi che viviamo a causa della pandemia sia uno dei fatti storici più gravi avvenuti negli ultimi anni, che impone sicuramente in noi un ripensamento.

Il nostro esperto vuole invitare soprattutto i giovani innovatori a non minimizzare la gravità del momento e a non agire con superficialità, ma a fermarsi ad utilizzare questo momento di blocco forzato per ripensare in chiave digitale il futuro che ci attende.

È questo il momento adatto per riorganizzare al meglio le proprie skills e per proporre a noi stessi un obiettivo prossimo futuro.

Spesso negli ultimi anni le imprese, i manager, gli innovatori e i professionisti si sono dovuti fermare in questa opera di ripensamento perché necessitavano di più tempo, e questa potrebbe essere l’occasione propizia per effettuare questa riflessione.

Un’occasione per ripensare sia le nuove modalità di lavoro in chiave digitale, ma anche per riscoprire i propri affetti e la propria famiglia, due aspetti parimente importanti. Gli strumenti che molto spesso abbiamo dato per scontati oggi rappresentano un valore aggiunto: è fondamentale ora, sottolinea Davide, guardare a questi tools offerti dal digitale come acceleratori e ottimizzatori che semplificano il nostro lavoro, guidano i nostri sforzi in una direzione molto specifica ma soprattutto restituiscono alle nostre vite maggiore qualità in termini di tempo, un tempo essenziale per le nostre famiglie e i nostri affetti.

Davide invita anche i giovani innovatori a riscoprire una maggiore qualità della vita nei rapporti sociali e nella famiglia e il suo augurio finale nella video pillola è quello di riuscire a ripensare il futuro in maniera nuova, per partire con uno spirito propositivo e positivo dopo questa pausa.