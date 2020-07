ANGI: il nostro saluto al maestro Morricone

È morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta il premio Oscar Ennio Morricone. Il grande musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale da Per un pugno di dollari a Mission, C’era una volta in America, Nuovo cinema Paradiso, aveva 91 anni. Qualche giorno fa si era rotto il femore.

“La scomparsa di Ennio Morricone ci priva di uno straordinario artista e innovatore nel suo campo e che ha ispirato tutte le giovani generazioni. Musicista raffinato e popolare che ha lasciato un’impronta profonda nella storia musicale del secondo Novecento. Attraverso i suoi lavori ha contribuito grandemente a diffondere e rafforzare il prestigio dell’Italia nel mondo”. Così il Presidente dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Gabriele Ferrieri. “Il nostro profondo cordoglio alla famiglia”.

L’Oscar alla carriera a 78 anni è stato il compimento di un lunghissimo percorso fatto di musica pensata, concepita e creata soprattutto per il cinema, rapporto iniziato negli anni Sessanta. In onore dello strumento che aveva studiato da giovane, la tromba, Morricone scrisse uno dei brani più suggestivi della colonna sonora di Per un pugno di dollari (Sergio Leone, 1964). All’epoca usò lo pseudonimo di Dan Savio, ma dopo questo western all’italiana si avviò a diventare (con il suo vero nome) uno dei più prestigiosi compositori di musica da film del mondo.