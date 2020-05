ANGI: Innovazione significa prima di tutto cambiare noi stessi. Racconto di Pasquale Crispino

Pasquale Crispino, Finance Manager Vodafone e Membro della “Commissione Industria” dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano nonché componente del comitato scientifico ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, nella sua video pillola compie le sue riflessioni sulla crisi epidemiologica cercando di trarre degli insegnamenti da questa esperienza.

Il compito di un manager d’azienda, dice Pasquale Crispino, è quello di risolvere problemi, ovviamente in questo intento a volte si riesce meglio, altre volte meno bene. Però da questa esperienza si può trarre un insegnamento: si deve vedere questo momento come un’opportunità, un’opportunità di crescita, dal momento che siamo stati forzati a compiere un passo avanti nell’innovazione digitale che probabilmente non avremmo compiuto neppure in10 anni.

Ora facciamo cose che per pigrizia anche mentale non avremmo mai fatto se non fossimo stati costretti dall’emergenza in corso, come può essere lavorare in smart-working o seguire lezioni a distanza.

Pasquale Crispino chiude il suo intervento citando le parole di Albert Einstein che diceva che dai momenti di crisi si può trarre un miglioramento per l’umanità. Ed è proprio questa la lezione che vuole trarre Pasquale Crispino dalla situazione attuale. I

nfine, l’esperto sottolinea che dobbiamo convertire questo momento in un’opportunità, dobbiamo trarre una lezione da questo prolungato periodo di crisi, una lezione positiva per una crescita e un miglioramento e l’innovazione di noi stessi. Andrà tutto bene solo se noi faremo in modo che vada tutto bene.