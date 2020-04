ANGI: istituzioni europee, opportunità e partecipazione dei giovani innovatori. Racconto di Gianpaolo Meneghini

Gianpaolo Meneghini, alto dirigente presso il Gabinetto del Segretariato Generale del Parlamento Europeo e membro del comitato scientifico ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si occupa di progettazione europea e nella sua video pillola tratta il tema delle istituzioni europee.

L’esperto sottolinea come questo periodo di lockdown deve rappresentare un’opportunità per i giovani innovatori e che le doti che fondamentalmente servono e serviranno per poter ripartire a emergenza finita saranno resilienza, pazienza e spirito di innovazione.

Gianpaolo Meneghini consiglia ai giovani innovatori di utilizzare tre pilatri per sfruttare al meglio questa fase in cui siamo costretti a casa: il primo è la piena conoscenza delle istituzioni europee, del loro funzionamento, meccanismo, e dei finanziamenti offerti come Horizon 2020, il secondo è la consultazione e partecipazione a bandi promossi dalle istituzioni europee nell’ambito di innovazione e formazione, e in ultima analisi l’esperto consiglia un’esperienza a livello internazionale aspirando a partecipare agli stage che le istituzioni europee mettono in palio per la durata di 5 mesi da svolgersi tra ottobre 2020 e febbraio 2021 per il periodo post lauream utili anche per stabilire un network di contatti da utilizzare per una futura attività professionale.

Meneghini ringrazia infine ANGI, Associazione con la quale condivide da tempo il suo interesse nell’aiutare e sostenere i giovani innovatori tramite progetti innovativi e si augura che si possa ritornare quanto prima ad incontrarsi in persona, per rivederci al Parlamento Europeo di Bruxelles.