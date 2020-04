ANGI: la funzione educativa del mondo dello sport. Racconto di Massimo Achini

Massimo Achini, Presidente del CSI al Comitato Milano nonché componente del comitato scientifico ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, nella sua video pillola tratta il tema del mondo dello sport in questo periodo di lockdown dovuto all’emergenza da Covid-19.

Si rivolge a tutto all’intero ecosistema dello sport di base, dai Dirigenti agli allenatori, agli sportivi tout court, che non vedono l’ora della ripartenza.

Le sue preoccupazioni si concentrano soprattutto sulle piccole società sportive che ammontano ad un numero di circa 100.000 in Italia, numerose realtà che non si limitano solo ad insegnare ai ragazzi a fare sport vivendo divertimento, vittorie e sconfitte, ma soprattutto sono vere e proprie agenzie educative, nelle quali si sono formati generazioni di italiani.

Secondo il nostro esperto Achini è importante che tutte le associazioni sportive tornino ad essere animate dai sorrisi e dalla voglia di correre dei ragazzi, perché essi sono acceleratori per la vita di una comunità, di un territorio, di un paese, di un comune, luoghi dove virtù e valori di squadra si incontrano.

Queste realtà sono abituate da sempre a vivere nella precarietà e nella fatica, ma oggi sono molto preoccupate per il futuro, ribadisce Achini, per questo bisognerà prendersi cura di questo grande patrimonio italiano.

Achini sottolinea che il primo segnale incoraggiante viene dal Ministro dello sport Spadafora che ha già affermato con chiarezza l’investimento di 400 milioni di euro nel settore delle piccole attività sportive.

Secondo Achini lo sporto gioca un ruolo importantissimo per far ripartire l’Italia, per ora è già questo è un buon inizio però serviranno anche altre risorse per poter rimettere in piedi un settore che è stato fermo troppo a lungo.