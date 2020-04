ANGI: l’importanza degli strumenti digitali per le comunità scolastiche. Racconto di Yannick Roussel

Yannick Roussel, Présidente dell’Associazione France et de l’Académie Internationale de l’Entrepreneuriat (Accademia Internazionale dell’Imprenditoria) nonché membro del comitato scientifico ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, nella sua video pillola compie delle riflessioni su quanto sia essenziale l’innovazione in ogni campo, anche nell’ambito della didattica scolastica ed universitaria.

In questo contesto infatti il digitale è stato un vero e proprio alleato di tutti i cittadini e studenti, una risorsa unica che ha ci ha accompagnato da quando siamo costretti a casa a causa del Covid-19.

All’improvviso tutte le scuole si sono travate catapultate nel mondo della formazione a distanza ed hanno dovuto ripensare rapidamente a come fare didattica senza avere gli alunni in classe, in pratica ripensare il modello educativo ai tempi del coronavirus ed anche in questo la tecnologia e il digitale ci sono venuti in aiuto con la didattica da remoto.

Sono stati profusi grandi sforzi, tutti si sono rimboccati le maniche, ma alle volte si sono riscontrate difficoltà ad assimilare e sviluppare in pochi giorni questa nuova metodologia, farla propria, scoprirne le opportunità e i limiti.

Questa esperienza deve farci riflettere sull’importanza delle nuove metodologie educative, sempre decantate ma poco applicate nella quotidianità del fare scuola.

L’obiettivo è quindi riuscire a comprenderne in pieno le potenzialità e fare in modo di utilizzarle sempre e non solo durante le emergenze, magari mescolandole alle forme di educazione tradizionale, assicurando così agli studenti continuità nei loro percorsi di studio.

L’esperto, nella sua video pillola invita quindi i giovani studenti e professori a riconvertire il loro modo di pensare, di lavorare e di studiare in funzione di questa attualità sempre più diversa e stringente di questo periodo così insolito rispetto all’attività ordinaria.

Yannick ringrazia infine ANGI, Associazione con la quale condivide da tempo il suo interesse nell’aiutare e sostenere i giovani innovatori, tramite progetti innovativi che coinvolgono tecnologie come l’AI e la robotica.