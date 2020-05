ANGI: L’importanza di una solida e veloce preparazione al digitale. Racconto di Mariarita Costanza

Mariarita Costanza, ingegnere elettronico e Cofondatore e direttore tecnico di Macnil, nonché donna più influente nel mondo digitale in Italia nel 2017 e membro del comitato scientifico ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori ha formulato un contributo incentrato soprattutto sul digitale, ma la riflessione che lei compie parte da delle premesse, ovvero dal giorno della ripartenza, 4 maggio.

L’esperta si pone dei quesiti affermando che la libertà che cominciamo a riassaporare soltanto in questi giorni è stata riconquistata a prezzo di questo fermo e di questa privazione durati quasi due mesi.

Improvvisamente infatti, da due mesi circa ci siamo fermati, ognuno ha fermato la propria corsa, la corsa di inseguire un sogno, un lavoro, una professione, trovandosi improvvisamente privato della propria libertà.

La riflessione che compie Mariarita Costanza è questa: in pochi giorni le Istituzioni e le società si sono trovate costrette a rivedere completamente l’organizzazione del loro lavoro, lavorare in smart-working con l’aiuto del digitale.

Allora l’esperta si chiede, ma se in così pochi giorni si è compiuto un tale passo in avanti che può dirsi l’equivalente di 5 anni di riflessioni su cui c’erano state molte resistenze, cosa sarebbe successo se questa riflessione fosse stata affrontata prima con maggiore calma? Sicuramente si sarebbe ottenuto un effetto migliore e una maggior preparazione e adeguamento al contesto digitale.

Anche nei i settori che lavorano sugli assembramenti come cinema e teatri che sicuramente risentiranno per più tempo di questa fase di blocco delle attività, una maggiore preparazione al digitale aiuterà a ripartire a pieno regime. Soprattutto il digital aiuterà a risparmiare al nostro paese e alla nostra terra una dose di inquinamento che poteva essere risparmiata anche in precedenza.

Infine, Mariarita si augura di riprendere presto le nostre attività dedicando allo stesso tempo maggiore attenzione agli affetti e anche alla cura del nostro pianeta.