ANGI: l’innovazione e la tecnologia al servizio di un futuro migliore. Racconto di Marco Bani

Marco Bani, membro del comitato scientifico ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, nonché policy manager Amazon Web Services, propone per questo periodo di lockdown un ripensamento delle attività in senso innovativo per ripartire da subito con la nostra mente.

Marco Bani, sottolinea, che in questo momento dobbiamo trovare in noi la volontà di utilizzare qualsiasi tool tecnologico per ripensare quello che sarà il nostro futuro.

L’emergenza ci ha fatto capire che qualsiasi tipo di attività può essere ripensata e fatta diversamente, e tutti noi possiamo farlo, non solo i tecnici, gli sviluppatori, e i cosiddetti “nerd”, infatti la tecnologia ha aiutato tutti in questo periodo, nella scuola i ragazzi con la didattica a distanza e a lavoro con lo smart working.

Queste due possibilità sono da sempre esistite, ma in emergenza abbiamo assistito ad un vero e proprio ripensamento involontario e forse troppo veloce di quelli che prima erano i normali processi di apprendimento o di studio.

È giusto che questo ripensamento avvenga, evidenzia il nostro esperto, ma l’importante è che l’innovazione di questo periodo non rimanga soltanto un fatto superficiale, soltanto un applicare dei criteri tecnologici ad un processo analogico.

La tecnologia deve infatti imporre un ripensamento totale dell’organizzazione del lavoro e della didattica.

Dal momento che questa fase di lockdown ha mostrato quanto l’innovazione e la tecnologia siano indispensabili, proprio in questo momento bisogna essere innovatori e propositori per ripensare con coraggio il nostro futuro, le nostre attività, per ripartire insieme per un futuro più luminoso.