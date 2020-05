ANGI: Nuovi trend e innovazione del mercato. Racconto di Giovanni Zazzerini

Giovanni Zazzerini, Segretario Generale di INSME – The International Network for SMEs e Professore a contratto di Marketing presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia nonché membro del comitato scientifico di ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, compie una riflessione su quali saranno le conseguenze di questo prolungato periodo di lockdown e si chiede se queste nuove abitudini che sono subentrate in questa fase di blocco totale delle attività permarranno anche dopo.

Secondo l’esperto alcune abitudini sopravvenute in questi mesi come quelle di lavorare da casa, insegnare da casa, visitare un museo da casa, rimarranno. Anche per quanto riguarda gli acquisti online, questi hanno preso piede persino per le persone meno avvezze, che hanno preso confidenza con questo mezzo.

Ovviamente, questi sono trend che le aziende non possono fare a meno di considerare, infatti, dice Zazzerini, che le imprese dovranno puntare su un consumatore orientato alla fruizione di prodotti provenienti dalla filiera corta, ovvero prodotti locali di cui è possibile tracciare l’origine e la provenienza.

Inoltre, saranno sicuramente penalizzati i viaggi internazionali e ci saranno invece più viaggi su corto raggio. E ancora, le più recenti tecnologie come le stampanti 3D sono subentrate alla supply chain, gli acquisti ormai sono consegnati prettamente a domicilio, non solo per gli sfizi ma anche per quanto concerne la spesa di cibo e bevande, l’online entertainment si sta affermando e ci saranno spettacoli e cinema in streaming.

Insomma, una vera e propria riorganizzazione generale del mercato, con nuove tendenze e abitudini, di fronte alle quali le imprese devono rigenerarsi ma soprattutto saper fornire prontamente soluzioni originali e disegnare esperienze coerenti.

L’esperto sottolinea che in questo momento di crisi saranno proprio gli imprenditori e le imprese i protagonisti della ripresa non solo economica, ma anche civile, pertanto invita anche tutti i giovani innovatori a farsi trovare pronti per questi nuovi trend che hanno invaso il mercato.