ANGI: nuovo modello economico incentrato su sostenibilità ed etica. Racconto di Josè Salgado

Jose Salgado, Presidente della camera di commercio canadese e membro del comitato scientifico ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, si trova in Italia in questo momento e compie delle riflessioni su questo particolare momento storico del lockdown dell’epidemia di coronavirus e delle conseguenze che ha comportato.

Salgado appunta la sua attenzione su quanto questa crisi abbia evidenziato le fragilità di questo sistema economico, quindi anche la conseguente necessità di sviluppare nuovi modelli economici, dal momento che la maggior parte delle aziende, sia quelle di grandi dimensioni che di piccole dimensioni avranno un grosso contraccolpo da questa crisi.

Le grandi aziende subiranno sicuramente un ridimensionamento mentre piccole aziende probabilmente non riapriranno. Per questo Jose invita ad interrogarci non su come sarà il futuro dell’economia, ma piuttosto su quale sarà l’economia futura: il focus si deve infatti spostare su nuovi modelli economici, modelli basati sulla sostenibilità e sull’attenzione al settore agroalimentare.

Tutti insieme dobbiamo guardare al futuro, contribuire allo sviluppo di questo nuovo modello di economia e soprattutto ripensare la globalizzazione in senso locale. Molto importante è salvaguardare in questo senso il settore agroalimentare, che ha consentito a tutti di sostenere la popolazione italiana, e su cui va concentrata l’attenzione da parte dei decisori politici e dei governi.

Pensare un nuovo modello economico in termini di sostenibilità e di etica, questo è il messaggio che ci viene dato da Salgado che si apre un ad un confronto con tutti gli altri innovatori.