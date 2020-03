ANGI: priorità alle misure economiche per sostenere la sanità, le famiglie e le imprese italiane

In questa situazione di grave emergenza, l’impegno di tutti ad essere solidali, resilienti e forti, risulta fondamentale per affrontare una crisi senza precedenti in cui l’Italia e il resto del mondo sono messi a dura prova.

Come detto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, occorre fare tutto ciò che è necessario per assicurare ai cittadini cure mediche, protezione sociale e interventi economici efficaci per tutelare le famiglie e le imprese.

Far ripartire l’economia e cercare di limitare gli effetti economici e sociali che stanno derivando dall’emergenza sanitaria, sarà la sfida più ardua. Solo un’azione congiunta da parte delle principali potenze mondiali potrà dare stabilità all’ecosistema e dare nuovo impulso alla crescita.

Mentre le borse mondiali proseguono la loro altalena con flussi negativi che hanno comportato miliardi di perdite per aziende, azionisti e risparmiatori, tutti gli occhi sono puntati sulla FED e sulla BCE per capire quali misure saranno mesi in pratiche nei prossimi mesi per arginare la situazione di gravità che si sta vivendo.

Tra incertezza e timori generali, tutti gli italiani si sono riuniti, virtualmente parlando, nel 159° anniversario dell’Unità d’Italia e in coincidenza di ciò da ieri e per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria legata al COVID 19, le luci del Tricolore illumineranno Palazzo Chigi, azione che vuole testimoniare i valori dell’Unità della responsabilità e della solidarietà che in questo momento accomunano l’Italia tutta.

L’appello dell’ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) e del suo Presidente, Gabriele Ferrieri, in questo momento particolare si rivolge a tutti i giovani italiani, i quali rappresentano la linfa vitale, il futuro e le speranze del nostro Paese. Tutti loro, impegnati in attività sociali e di solidarietà che dedicano energia, tempo e passione con le loro azioni quotidiane a sostegno della comunità.

E nel frattempo speranze alla lotta al coronavirus arrivano dal mondo della sanità: Takis, azienda biotech di Castel Romano, in provincia di Roma, ha annunciato di essere pronta a testare il suo vaccino Covid-19 sui modelli pre-clinici. Si tratta della prima società in Italia ad accedere a questa fase della sperimentazione.