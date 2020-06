ANGI: Rilancio, da venerdì gli Stati Generali dell’Economia

“Gli Stati Generali inizieranno nel fine settimana, venerdì e sabato, per proseguire anche la settimana prossima. Ci sarà un confronto serrato e da lì nascerà anche un prolungamento di lavoro e sempre di più anche un paese unito, come mai nel passato, in un confronto di dialettica e nel trovare soluzioni concrete”. Così a il ministro per i Rapporti con il parlamento, Federico D’Incà.

Quindi tra meno di 72 ore, venerdì pomeriggio, si apriranno a Villa Pamphili gli stati generali dell’economia convocati da Conte. Il calendario degli incontri, nell’arco di quattro o cinque giornate, è in fase di elaborazione ma dovrebbe partire dai rappresentanti dell’opposizione. Con la maggioranza, prima i singoli ministri, poi i rappresentanti dei gruppi parlamentari, il presidente del Consiglio dovrebbe confrontarsi tra oggi e giovedì per preparare gli incontri con gli interlocutori. Sabato dovrebbe essere il giorno dedicato ai colloqui di profilo europeo e internazionale, con il collegamento in videoconferenza, tra gli altri, della presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen e del presidente del parlamento europeo David Sassoli. Lunedì 15 dovrebbero cominciare i colloqui con le parti sociali, che potrebbero richiedere più di un giorno.

Invitato a commentare sul tema, il presidente Gabriele Ferrieri dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ha dichiarato: “Con piacere accogliamo questa iniziativa promossa dal premier Giuseppe Conte. Con ANGI siamo in prima fila con le nostre proposte e importanti progettualità su tutto il territorio nazionale all’insegna dei giovani e dell’innovazione. Per questi Stati Generali dell’Economia, auspichiamo di essere coinvolti direttamente per poter interloquire anche con tutte le parti coinvolti del governo e delle istituzioni, focalizzando l’attenzione sulle nostre proposte elaborate dal nostro comitato tecnico-scientifico, puntando su rilancio degli investimenti, sostenibilità e economia verde, agenda digitale e 5G, semplificazione e lotta alla burocrazia, rilancio infrastrutture e sostegno alle imprese”.