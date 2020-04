ANGI: Smartworking e flessibilità nell’ambito della moda. Racconto di Andreina Romano

Andreina Serena Romano, Innovation Designer, esperta di Made in Italy, amministratrice unica di Heroes Italia nonché membro del comitato scientifico ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ha compiuto delle riflessioni su questo difficile momento che stiamo vivendo, dove imprevedibili sono le conseguenze di quanto avverrà, infatti Andreina sostiene di essere molto scettica riguardo ad una possibile previsione del futuro perché in questo momento nessuno sarebbe in grado di farne delle ipotesi.

Tra le sue iniziative annovera anche la Heroes Fashion Tech week, slittata a causa dell’emergenza Covid-19, un evento collaterale alla settimana della moda di Milano, che si occupa di innovazione in relazione ai settori della moda.

L’esperta sottolinea che il futuro sarà inevitabilmente differente, e che è necessario individuare soluzioni innovative per sostenere le aziende.

Evidenzia inoltre quanto in questo momento sia difficile comprendere come sarà il nuovo ordine mondiale post-pandemico e ciò che succederà nella nuova ripartenza: sarà arduo soprattutto prevedere le scelte del consumatore, su cosa quest’ultimo potrebbe orientarsi, su quali consumi, dal momento che non è detto che anche i beni di lusso e beauty che fino al momento di lockdown sono andati per la maggiore possano anche in futuro orientare le scelte del consumatore.

A tale scopo è essenziale per le società che si occupano di innovazione essere flessibili, avere una struttura organizzativa molto elastica ed essere pronte a lavorare in diverse modalità, tra cui lo smart-working.

È molto importante inoltre che le aziende si adattino ai cambiamenti del mercato, che sicuramente avverranno. Andreina ringrazia infine ANGI e auspica che si possa ritornare quanto prima ad organizzare e coordinare eventi in persona.