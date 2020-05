ANGI: sosteniamo il Manifesto del Turismo Italiano

Il settore turistico ha risentito più di tutti delle conseguenze dell’epidemia, rappresentando il 14,9% dell’occupazione totale in Italia, settore nel quale le conseguenze di una crisi sarebbero incalcolabili, tenuto conto soprattutto dell’indotto delle attività collegate frequentemente svolte da microimprese.

Pertanto, l’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta dal Presidente Gabriele Ferrieri, è orgogliosa di sostenere il manifesto per il turismo italiano con la proposta di costituire un fondo straordinario di sostegno al mancato reddito per tutte le imprese del turismo organizzato mediante finanziamenti a fondo perduto, in modo da poter aiutare le start up e le PMI del settore in un momento così delicato.

Il manifesto per il turismo italiano #ripartiamodallItalia intende con questa campagna sensibilizzare l’opinione pubblica, sostenitori, stakeholder, semplici viaggiatori e consumatori del settore turistico nei riguardi della crisi del settore, che è quello che ha risentito più negativamente di molti altri settori questa prolungata fase di lockdown, in quanto sono state completamente ibernate tutte le attività alloggiative e di ristorazione.

Con questa campagna a cui ANGI ha aderito con motivazione, partecipazione ed interesse, si intende sollecitare uno sblocco più veloce per la ripresa del settore turistico, perché la ripresa delle attività è prevista dal DPCM del 27 aprile solo per i primi di giugno e sempre condizionata dai dati relativi diffusione del contagio.

Per questo è importante che il settore venga sostenuto da associazioni giovani come ANGI che ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa. Inoltre, ANGI ha proposto di finanziare con iniezioni di liquidità il settore che è costituito per la maggior parte di piccole e medie imprese, con finanziamenti a fondo perduto, che sarebbero un toccasana per risollevare dalla crisi piccole e medie aziende e microimprese a conduzione familiare che si trovano a gestire strutture turistiche.